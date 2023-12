Vuelven Xavier Sardà y su troupe

Su estreno y 18 desde su última emisión, el histórico programa Crónicas marcianas vuelve hoy para el especial de 90 minutos El reencuentro, en el que sus protagonistas, con Xavier Sardá a la cabeza, recordarán los grandes momentos de un espacio transgresor que creen que hoy no sería posible.

La mayoría de los protagonistas de este espacio tomarán parte en esta entrega especial que, a iniciativa de Sardá y el humorista Carlos Latre, se emite en la noche de este martes (22.50 horas) en Telecinco para hacer un repaso de anécdotas y momentos históricos de las casi 1.300 noches en las que, durante ocho años, estuvo en antena.

"Un programa en el que podía pasar cualquier cosa", recuerdan algunos de aquellos colaboradores que participan en este reencuentro, como Paz Padilla, Fernando Ramos, Rocío Madrid, Rosario Pardo, Mariano Mariano, Javier Cárdenas o Leonardo Dantés; otros como Boris Izaguirre intervendrán a través de grabaciones.

Telecinco emite 'Crónicas marcianas: el reencuentro' el próximo martes a las 22.50h pic.twitter.com/la7S7xI2Ou — Tweets de tele (@teletuits) December 9, 2023

Se trata de un espacio en el que, asegura Carlos Latre, sus protagonistas no eran conscientes del "fenómeno televisivo" que era, con el que hicieron "historia" y audiencias irrepetibles, de tal forma que sigue "vivo" en la memoria de los telespectadores.

Pero será solo una única noche porque, como dice Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, la cadena no se plantea el regreso de un late show. Aquel programa "no se podría volver a poner en marcha" hoy, añade.

Sardá considera, no obstante, que el ejercicio de la libertad depende de los profesionales y cuestiona que se realicen programas de televisión pendientes de lo que dicen las redes sociales sobre ellos. "Yo soy un señor ya mayor de 65 años y no leo jamás nada de ninguna red social. Me importa un auténtico pito", indicado el mítico presentador.

Crónicas marcianas empezó a emitirse en Telecinco el 8 de septiembre de 1997 y ofreció en sus comienzos un formato de revista televisiva de late night, con apartados de humor, sexo y un repaso a la actualidad social, política o musical.

Posteriormente comenzó a explotar el fenómeno de programas como Gran Hermano y Hotel Glam, cuyos exconcursantes se convirtieron en contertulios. El 22 de julio de 2005 se emitió el último programa de este espacio que atrajo a millones de espectadores al filo de la medianoche de lunes a jueves.

Sardá recordó el lunes que algunos les consideraban "telebasura" pero, aseguró, "personas conocidas me han reconocido que fueron injustas criticándonos".

En este reencuentro se rendirá también homenaje a colaboradores que han fallecido, como Martí Galindo (el señor Galindo), Rosa María Sardá, Carmen Hornillos y el productor ejecutivo y creador del formato Joan Ramón Mainat, entre otros.