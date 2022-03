Vuelve el universo 'Camera Café' después de 13 años

La serie Camera Café vuelve trece años después a la pantalla en formato película bajo la dirección de Ernesto Sevilla, quien debuta como director de largometraje con este nuevo proyecto. Aunque el también cómico ha asegurado que no se han tocado temas de actualidad, sí desvela que "hay una bromilla de política solo".

"La película está suspendida como universo propio y no está ni pegada a la actualidad. O sea, hay una bromilla de política solamente", ha señalado Sevilla en una entrevista con Europa Press con motivo del estreno del filme.

Por su parte, Arturo Valls, quien interpreta a Jesús Quesada, ha afirmado que "en ese sentido, la película es fiel a la serie" porque la serie nunca jugaba "ni con política, ni con actualidad". De esta forma, ha explicado que trataba "las relaciones humanas y las relaciones laborales": "Era ver la miseria humana, y de ahí surgía la comedia de costumbrismo. Pero no, no entraba en la actualidad ni social ni política", ha matizado.

En esta línea, Sevilla ha concluido que una película sobre oficina que fuese social sería El buen patrón, la cinta de Fernando León de Aranoa protagonziada por Javier Bardem y laureada en los Goya.

Por su parte, Carlos Chamarro, Julián Palacios en Camera Café, ha confesado que habría "continuado grabando la serie" porque es "una serie atemporal".

"Tiene un humor muy inteligente que estaba ahí, que no era nada local, ni hacíamos chistes de política, que me parece ya lo más tonto del mundo darle importancia a estas personas", ha sentenciado para asegurar que "no tiene ninguna gracia la política en ese sentido". "Es una lucha a ver quién miente mejor, los políticos o los actores cuando hacemos personajes", ha reflexionado.

"TODOS QUIEREN COMEDIAS PERO NO SE VALORAN". En relación al género de comedia, Chamarro también ha comentado que "todo el mundo quiere consumirla", pero luego "no se valora". "No se dan premios", ha subrayado.

En esta misma línea, su compañera de reparto Esperanza Pedreño, Mari Carmen Cañizares en la ficción, ha reiterado que "hace falta valorar más el trabajo en la comedia", y ha señalado que es "muy concienzudo", pese a que no se agradece del todo.

"La comedia sigue siendo un género chico para el espectador, pese a que el que consume comedia la disfruta y la valora. Realmente es un género de toda la vida. Es un género menor y no debería", afirma Pedreño.

Sin embargo, Ana Milán, que interpreta a Victoria de la Vega en la ficción, ha discrepado asegurando que no se siente no valorada. "Creo que esto está cambiando, creo que esto ya se entiende, creo que es un país que cada vez tiene más cultura –o quizá lo quiero pensar así–, y quiero animar a que tomemos conciencia de que un actor es un actor y de que la risa es muy difícil", ha subrayado.

Además, ha asegurado que "hacer reír es muchísimo más difícil que hacer llorar" porque la risa "es espontánea" y en el drama "puedes ir tirando del hilo a través del guión". "En estos momentos, hace falta mucha comedia, básicamente para sobrevivir", ha concluido.