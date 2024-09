Tito Díaz: "Vivo entre Lugo y Vilagarcía, pero para veranear... A Mariña"

Cuando era niño, ¿qué soñaba que sería al crecer?

Mi vocación frustrada es la de periodista. Me gustaba el mundo de la comunicación y también las matemáticas, de hecho empecé la carrera aunque no la acabé; pero era muy deportista y la vida me encaminó por ahí.

¿Cómo empezó la afición por el baloncesto?

Empezó yendo a ver los partidos del Breogán con mi padre y jugando al baloncesto en el patio de Maristas. En el colegio se practicaban tres deportes, fútbol, balonmano y baloncesto, y yo escogí estos dos. Los compatibilicé durante un tiempo, pero fui creciendo dentro del baloncesto y me enganché.

Ha sido jugador, entrenador, director general y, ahora, director deportivo del Breogán. ¿Cuándo ha sido más feliz?

Como jugador, sin duda. Eres joven, la responsabilidad te pesa menos y todo lo disfrutas más.

¿Diría que la temporada pasada fue el annus horribilis del club?

No, es cierto que fue un año difícil, pero acabó bien. Fue la temporada de la resiliencia y de la superación. Pasaron muchas cosas y sufrimos mucho, pero las fuimos superando y eso nos hizo más fuertes.

¿Qué adjetivos lo definen?

Trato de ser una buena persona, eso lo primero; y diría que soy directo –de decir las cosas a quien tengo que decirlas y cuando tengo que decirlas–, constante en lo que emprendo y paciente.

Un buen desayuno mientras leo la prensa local y escucho la radio es el mejor modo de empezar el día

¿Qué tres personajes gallegos vivos citaría como referentes?

Empiezo por Amancio Ortega, un orgullo para todos los gallegos; Xosé Ramón Gayoso, un comunicador excepcional y un verdadero ejemplo de constancia, y, a nivel personal, mis padres, que supieron luchar por su familia en tiempos difíciles.

Fuera de Galicia, ¿hay algún lugar en el que se sienta como en casa?

No, mi vida ha estado aquí. Es cierto que pude salir de Galicia por mi carrera deportiva y crecer en ese ámbito, pero mi prioridad siempre ha sido mi familia, especialmente mis cuatro hijos, y nunca estuve fuera el tiempo suficiente para vincularme a otro lugar.

Tiene lazos con las Rías Baixas y A Mariña, ¿dónde prefiere veranear?

Mi mujer y mi familia son de las Rías Baixas, y en invierno vivo entre Lugo y Vilagarcía de Arousa, pero para veranear escojo A Mariña. La temperatura es perfecta, sus playas son magníficas, aún no están masificadas y es el lugar ideal para desconectar y cargar las pilas.

¿Qué le pierde en la mesa?

¡El pan! Dicen que no es bueno, que engorda... pero yo comería solo pan. Un buen pan con queso gallego.

¿Y su especialidad cuando le toca cocinar?

No cocino, solo en verano preparo cosas a la plancha o a la brasa. En mi casa me toca fregar los cacharros.

¿Qué serie ha logrado engancharlo más?

'La que se avecina', porque es ligera y despreocupada. No suelo ver series, solo esa –veo incluso capítulos repetidos–, para desconectar y que me haga reír.

¿Qué defectos soporta peor?

La traición, la puñalada inesperada de la gente en la que confías.

¿En qué piensa por las noches antes de dormir?

Suelo hacer un repaso de lo que ha pasado y también planificar las tareas del día siguiente.

¿Su reto pendiente?

Desconectar el teléfono y olvidarme de él al menos durante un mes. La dependencia que, cada vez más, tenemos de él nos está perjudicando.

¿Hay alguna pregunta que no le haya hecho y le gustaría contestar?

No, pero este ha sido un buen ejercicio. Reflexionar sobre uno mismo es importante, porque te pasas el día haciéndolo sobre las cosas que pasan a tu alrededor.