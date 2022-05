La viruela del mono supera los 250 casos a nivel mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el riesgo para la salud pública a nivel mundial de la viruela del mono es "moderado", teniendo en cuenta que "es la primera vez que se notifican casos y grupos de viruela del mono simultáneamente en zonas geográficas muy dispares, y sin vínculos epidemiológicos conocidos con países no endémicos de África Occidental o Central".

En la actualización de este domingo sobre la enfermedad, la OMS añade que este riesgo también es moderado porque "la repentina aparición y el amplio alcance geográfico de muchos casos esporádicos indican que la transmisión generalizada de persona a persona ya está en marcha, y que el virus puede haber estado circulando sin ser reconocido durante varias semanas o más".

En cualquier caso, el organismo sanitario internacional de Naciones Unidas advierte de que este riesgo podría pasar a "elevado" si el virus "aprovecha la oportunidad de establecerse como patógeno humano y se propaga a grupos con mayor riesgo de padecer una enfermedad grave, como los niños pequeños y las personas inmunodeprimidas".

"Una gran parte de la población es vulnerable al virus de la viruela del mono, ya que la vacunación contra la viruela, que confiere cierta protección cruzada, se ha interrumpido desde 1980 o antes en algunos países", argumentan al respecto.

Hasta el 26 de mayo, se han notificado a la OMS un total de 257 casos confirmados en laboratorio y unos 120 casos sospechosos en 23 países. Sin embargo, no se ha notificado ninguna muerte.

De acuerdo con este informe, España es uno de los países más afectados con 20 casos confirmados y 64 sospechosos, por detrás de Reino Unido (106 casos confirmados), Portugal (49 confirmados) o Canadá (26 confirmados y 25-35 sospechosos).

La OMS resalta, no obstante, que la situación "está evolucionando rápidamente", por lo que espera que "se identifiquen más casos a medida que se amplíe la vigilancia en los países no endémicos, así como en los países conocidos como endémicos que no han notificado casos recientemente".

En cuanto a la transmisión de esta enfermedad –cuyos principales síntomas son fiebre, dolor muscular, cansancio y pequeños sarpullidos en la piel–, los estudios preliminares señalan que las principales vías de contagio son el contacto estrecho con heridas, fluidos corporales y materiales contaminados como ropa o cubiertos de una persona infectada.

Las recomendaciones de la OMS para la contención del virus radican en el aislamiento de los positivos, cuyo periodo de contagio se extiende de cinco a 21 días, el lavado frecuente de manos y la desinfección de ropa y objetos que hayan podido estar en contacto con una persona infectada.

La OMS no cree que la viruela del mono se convierta en otra pandemia

No obstante, a pesar de su rápida expansión en el último mes, el brote de la viruela del mono es "poco probable" que se convierta en una pandemia como la de covid-19, dijo este lunes la OMS.



"No creemos que este brote vaya a suponer el inicio de una nueva pandemia porque es un virus ya conocido, tenemos las herramientas para controlarlo y nuestra experiencia nos dice que no se transmite con tanta facilidad en humanos como en los animales", declaró la experta en viruelas de la OMS Rosamund Lewis.



Lewis advirtió de que a pesar de que el riesgo de que suponga un problema grave de salud pública es bajo, la situación es "inusual" porque el virus se está propagando rápidamente en países donde no es endémico (sólo es endémico en países de África central y occidental).



Por ello instó a las autoridades a trabajar de forma conjunta con la OMS para aplicar las medidas necesarias que ayuden a contener el brote.