Dous profesores virólogos da Universidade de Santiago de Compostela (USC) analizaron a supervivencia do novo coronavirus covid-19 en distintas superficies e indicaron que, en xeral, pervive "poucos días" en superficies non absorbentes como o plástico ou o metal; como "máximo, un día" no papel ou cartón; e "só unhas horas" nas moedas.

Con todo, os expertos virólogos da Facultade de Bioloxía Isabel Bandín Matos e Carlos Pereira Dopazo recomendan unha boa hixiene de mans antes e despois de ir ao supermercado ou ao realizar a comida para manter as condicións de seguridade sanitaria.

Así mesmo, tamén recomendan que os produtos adquiridos nun supermercado e que veñen envasados en plástico, deberían ser transferidos a recipientes caseiros. En todo caso, inciden en que "o importante é que a carga viral nestes obxectos é baixa e que a probabilidade de infectarse tamén o é", xa que na medida en que pasa o tempo a carga viral vaise reducindo.

Con todo, é "recomendable" lavar as mans con xabón após volver do supermercado, volver lavalas após baleirar a compra e novamente antes de preparar a comida.

En canto ao diñeiro, os virólogos sosteñen que son un "foco de transmisión" se non se ten coidado hixiénico nesta fase. A non manipulación de diñeiro en metálico e o uso de cartóns ou outros sistemas de pago "contribúen á redución das actividades transmisoras do virus".

"O virus non se transmite vía alimentos", sinalan os expertos da USC, que indican a "importancia" de que as persoas que manipulan os alimentos tanto nos supermercados como nas reparticións a domicilio fágano en condicións asépticas.

"O idóneo sería que os repartidores a domicilio cambiásense as luvas frecuentemente, pero isto pode ser contraproducente, se chegamos a un momento no que a subministración deste material bloquéese. Desinfectarse as mans coas luvas postas entre servizos non é mala idea, pero tampouco a subministración de desinfectante está asegurado", esgrimiron.

Así as cousas, sinalan que se o profesional non tocou nada da vivenda, "non debería supor un problema". No caso do peixe ou outros alimentos que se reparten a domicilio, "unha vez que se cociñan, non hai que preocuparse do virus".

COMPRA DE LIBROS

A compra de libros online tamén implica tomar unha serie de precaucións. Bandín e Pereira recomendan non tocar este obxecto durante 24 horas, que é o tempo que o virus sobrevive neste tipo de superficies.

Unha vez que se sae do fogar, é recomendable ademais de lavar as mans con eficacia, airear a roupa durante 24 horas e, se é necesario, "lavar con deterxente os tiradores das portas".

En resumo, Bandín e Pereira conclúen que as pautas recomendadas son simples medidas de hixiene, que nesta situación "de risco, débense extremar". Neste sentido, pon o foco na desinfección dos teléfonos móbiles, que son "transmisores moi eficaces de axentes infecciosos".