Virginia Pozo: "Las mujeres a pie de calle son las que me inspiran"

La boda de Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart, el bautizo de la futura duquesa de Alba... Sus diseños salen en la revista ‘¡Hola!’ semana sí semana también. ¿No hay campaña mejor que ésta?

La verdad es que estamos muy contentas. En realidad, esos diseños a los que te refieres no son de Coosy, que es mi firma, sino de The IQ Collection, que es la que desarrollo con mi socia, Inés Domecq. Pero sí es una publicidad muy grande la que conseguimos de esta manera.

¿Le ha cambiado la vida su encuentro con Inés Domecq?

(Ríe) En realidad no, porque nos conocemos desde hace muchos años. Somos muy amigas desde hace más de una década, casi desde que me instalé en Madrid. Yo ya estaba desarrollando Coosy cuando nos conocimos. Pero sí que es verdad que el proyecto que hacemos juntas está evolucionando muy rápido y muy bien.

El diseñador Palomo Spain vistió a Beyoncé, pero ustedes consiguieron vestir a la reina Letizia, que tampoco está mal.

Estamos muy orgullosas de poder vestir a mujeres de cualquier índole, no solo a la reina.

Pero seguro que le haría especial ilusión que alguien eligiese alguno de sus diseños. ¿A quién le gustaría vestir?

Me preguntan mucho por eso y siempre contesto lo mismo: para mí es un orgullo vestir a cada una de mis clientas independientemente de quiénes sean. Me gusta pensar que vestimos a mujeres seguras de sí mismas y positivas. Hay muchísimas celebrities e influencers que me encantan, pero también muchas clientas que no son conocidas. Y ellas, las mujeres a pie de calle, son las que me inspiran cada día.

¿Qué mujeres de la alta sociedad elijan una marca puede echar para atrás a otras que piensen, 'esto no es para mí'?

Es que lo que tenemos que pensar cuando llevamos una prenda, la que sea y de dónde sea, es en hacerla nuestra. No debemos copiar un estilo, sino adaptarlo. No digo que no puedas buscar inspiración, eso está bien, pero después tienes que llevarlo a tu terreno. El mismo vestido si lo lleva una mujer u otra puede resultar totalmente diferente simplemente por los complementos que ha elegido para acompañarlo. Incluso simplemente por la forma de llevarlo. No creo que por que lo lleve fulanita o menganita debas comprártelo o no comprártelo.

Pero sí que puedes pensar que la ropa que llevan las mujeres de la alta sociedad es carísima. ¿Lo es?

Eso ha dejado de ser así hace tiempo. Hablando en concreto de Coosy, yo creo que nuestra relación de calidad-precio es muy competitiva. Además, cuando compras nuestra ropa tienes varios plus. El primero, que el 99% de la colección está hecha en España. Para mí ese es un dato importante y añade un valor. Reivindicamos todo lo fabricado y producido en cercanía.

Está claro que tiene el secreto para vestir a una invitada perfecta. Déme algún consejo.

Ahora mismo, que se han reactivado las celebraciones familiares, como las bodas, mi consejo es escoger vestidos básicos y polivalentes que, combinándolos con diferentes complementos, nos sirvan para diferentes eventos. Después, este año, un consejo para romper sería un traje de chaqueta. Vienen alucinantes. Eso también te permite poder combinar el pantalón con una camisa para salir de noche. Yo animo mucho a comprar ropa de fiesta que luego se pueda reutilizar.

Nunca me pondría un chándal. Menos aún después de esta pandemia. Veo a gente muy cool con él, pero a mí me quedan fatal

¿No me va a recomendar comprarme un mono? Parece que sigue siendo una de las opciones favoritas de las referentes de estilo.

Precisamente Coosy se hizo famosa hace seis años por ser la primera marca que sacó monos para fiesta. Me sigue pareciendo una prenda súper idónea. Vas perfecta tanto de mañana como de tarde o de noche y no tienes que romperte la cabeza pensando en con qué ponértelo o con qué te va bien. Me parecen súper elegantes. A mí me chiflan, sí.

¿Por qué apuesta Coosy este verano?

Pues por cuadros vichy, que en Coosy nos encantan. También por flores liberty en diferentes versiones, más pequeñas y más grandes. Por estampados divertidos. Y, sobre todo, hemos apostado fuerte por el algodón y por los tejidos orgánicos y sostenibles.

¿El futuro de la moda pasa por apostar por la sostenibilidad?

Fíjate, no solo en los tejidos, sino a todos los niveles. Es importante esa idea de que una prenda debe ser de calidad y durar en el tiempo. No comprar y tirar. De la misma manera creo que las condiciones laborales de la gente que trabaja en moda son importantes.



Dígame algo que nunca se pondría.

Uf, yo nunca me pondría un chándal. Veo a gente muy cool que se lo pone, pero a mí me quedan fatal y no me veo nada favorecida. No, no me lo pondría. Menos aún después de esta pandemia.

¿Cree la gente tiene ganas de quitárselo de encima y de arreglarse más?

Yo creo que sí, que todos tenemos muchísimas ganas de arreglarnos, de alegría, de salir más y de disfrutar de todo más, incluida la ropa.

¿Es verdad que la última tienda que cerraría, llegado el caso, sería la de Pontevedra?

¡Claro! ¡Por supuesto! El año pasado tuvimos que cerrar la de Vigo porque se nos acabó el contrato y nos pusimos a buscar local en cuanto nos dejó la pandemia, pero la vamos a reabrir ya. Y la de Pontevedra fue la primera que abrí y será la última que cierre. ¡Espero no tener que hacerlo nunca!