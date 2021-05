Oliver Pérez, cantante de la París de Noia y ex de El Combo Dominicano que reside en Galicia, estalló en su cuenta de Instagram tras la multitudinaria celebración organizada por el PP de Madrid tras ganar las elecciones del 4-M. "Estoy lleno de rabia, de coraje y de impotencia. Llevamos más de un año sin poder subirnos a un escenario para trabajar y lo que me sale hoy en mis redes sociales es que ganó las elecciones en Madrid el Partido Popular, que aplaudo desde aquí, de verdad que sí, pero lo que no me parece bien es que puedan reunirse miles y miles de personas para celebrarlo y nosotros no podamos participar en espectáculos al aire libre", expresa el artista canario en un mensaje que se ha viralizado rápidamente entre los usuarios de redes sociales.

Oliver Pérez, que declara no ser seguidor de ningún partido, ataca en su discurso a los políticos al entender que "todos hacen lo mismo: engañarnos para tener lo que quieren, pero nosotros seguimos metidos en la puta mierda".

"Y perdonen que hable así de mal –continúa– pero somos muchas las familias que dependemos de este trabajo y sin embargo no nos han dejado poder realizar lo que desempeñamos", alega el artista sobre el sector de las verbenas, que no está formado "solo por cantantes y músicos".

Además, Oliver Pérez recordó que otros negocios, como los de hostelería, también han tenido que trabajar durante la pandemia "a medio gas, porque resulta que en una trerraza no pueden sentarse más de seis personas para tomar un café", mientras este martes se juntaron miles de personas "cantando, bailando, abrazados y con las manos arriba" para celebrar la victoria en unos comicios.

Por todo ello, el artista anima a toda la ciudadanía a plantarse y reivindicar sus derechos. "O luchamos nosotros por lo nuestro o nadie va a venir a regalarnos nada. Ya está bien de cerrar los ojos, ábranlos de una puta vez. Y si tenemos que salir a la calle, salgamos todos", sentencia.