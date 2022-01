La reacción viral de Mateo tras recibir la vacuna: "Un momento..."

Se llama Mateo y su reacción tras recibir la vacuna del covid-19 se ha hecho viral en las redes sociales. Su madre le estaba grabando para que le contase a toda la familia que había sido un "campeón" y que ya le habían administrado la dosis, en el marco de la campaña de vacunación a los niños que arrancó en España a mediados de diciembre.

Pero a Mateo, de ocho años, no se le veía muy contento tras el pinchazo. "Me duele la vacuna", comenzaba diciendo. Pero lo mejor estaba por llegar. Cuando su madre le pregunta si ya le han puesto "la primera", él, tras unos segundos de reflexión, se da cuenta de que no será la última. "Un momento... ¿eso significa que me tengo que poner dos vacunas?", dice Mateo mientras sus sollozos van in crecendo.

Convertido ya en el protagonista de este entrañable vídeo, Mateo y su madre fueron entrevistados en algún programa de televisión, en el que el pequeño explica que notó "como el pinchazo de una avispa"