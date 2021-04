Roberto Vilar se disculpa tras intentar reconciliar en directo a una joven con un acosador

El presentador lugués Roberto Vilar ha pedido perdón este viernes durante la emisión de Quen anda aí? por lo sucedido durante la emisión del jueves de Land Rober, cuando el espacio intentó reconciliar en directo a una joven con su expareja, que resultó ser un acosador, según el testimonio de la propia chica.

Tal y como explicó el propio Vilar, el joven había contactado durante semanas con el programa para que lo ayudaran a volver con la que había sido su pareja, por lo que decidieron invitarlos a ambos al espacio sin revelarle a ella el objeto de su visita al plató. "Eu pensaba que era unha historia de amor", reconocía, añadiendo que eso no era "escusa". "Cando tanta xente nos explica como son as relacións, eu pensaba que estaba alerta. Non o estaba e prometo estar máis alerta", comentó el mariñano antes de que se le quebrase la voz. "Non volverá pasar", insistió el humorista, reiterando sus disculpas a la afectada, así como a todos sus familiares y amigos.

¿Estarías con una persona que después de un mes te controla el móvil, te hace perder todos los amigos o un trabajo estupendo?, le dijo la joven al presentador

Vilar quiso hacer hincapié en que el error fue "unicamente meu" y aseguró que quiere "mellorar" para que este tipo de episodios "non volva pasar". Desde CTV, la productora del espacio, han querido señalar que la dirección del programa está en manos de Destino Bergen y que no puede "máis que discrepar" con el contenido en cuestión, lamentando su emisión y la falta de "sensibilidade" ante lo sucedido. CTV señala que la TVG fue ajena al desarrollo de la sección del programa y que tan solo pudo conocer su resultado tras la emisión.

CRTVG. El propio canal autonómico emitía también este viernes un comunicado trasladando a la joven su "pesar" por lo sucedido y anunciando que había solicitado a la empresa productora explicaciones por escrito ante lo sucedido. Comprometiéndose a tomar "as medidas de prevención necesarias para que non se produzan de novo feitos desta natureza", la Corporación de Radio e Televisión de Galicia añade en su nota que unicamente tuvieron conocimiento de lo sucedido durante la propia emisión.

EL PROGRAMA. Este jueves noche, tras anunciar que iban a abordar una "historia de amor e segundas oportunidades", Vilar se dirigía a una chica del público para decirle que estaba en los estudios del espacio, aunque no en plató, su expareja. La reacción de la joven fue en todo momento de manifiesta incomodidad y, aunque intentó capear la situación, su estado iba empeorando ante la insistencia del presentador en animarla a verse con él. Llegado el momento, la joven fue muy clara: "¿Estarías con una persona que después de un mes te controla el móvil, te hace perder todos los amigos o un trabajo estupendo? Yo tardé un año y medio en darme cuenta, pero no voy a volver atrás."

Vilar, en directo: "Esta torpeza nosa polo menos serviu para que expliques unha realidade que non pode pasar",

Tras esto, la chica rompió a llorar y Vilar comenzó a disculparse con ella en directo ante la gravedad de lo narrado. "Tes que perdoar, non sabíamos nada", dijo. "Esta torpeza nosa polo menos serviu para que expliques unha realidade que non pode pasar", añadió Vilar, expresando su deseo de que el error del espacio sirviese al menos como un mensaje de "concienciación".

REACCIONES. Al hilo de lo sucedido, la diputada del BNG Olalla Rodil registraba este viernes en el Parlamento una pregunta urgente, indicado que este asunto exige una profunda reflexión.

La portavoz de igualdad del PSdeG Noa Presas y la vicesecretaria de igualdad del partido, Icía García, han lamentado, también en una nota, que no exista un "mayor control" y, aparte de anunciar que elevarán a la Cámara lo acontecido, han confiado en que hechos así no se vuelvan a producir pues "no todo sirve en entretenimiento" en un intento de buscar "un final feliz".

Por su parte, la coordinadora de Esquerda Unida Eva Solla ha avanzado a su vez que presentará una queja formal por el "bochornoso suceso" y el comité intercentros de la TVG ha pedido la retirada del programa, así como el cese del director de Contenidos y, si no se produce, del director general de la cadena, Alfonso Sánchez Izquierdo.

Además, diferentes colectivos han censurado lo sucedido a través de las redes sociales.





Os medios temos un papel esencial no rexeitamento das ideas que sustentan e banalizan a violencia machista. Non é aceptable que a @crtvg acolla contidos nos que se pretende reunir unha muller coa súa exparella contra a súa vontade, como fixo o programa @LandRoberTVG — xornalistas (@xornalistas) April 9, 2021