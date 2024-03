Una vilalbesa viste al dúo Nebulossa para sus fotos promocionales para Europa

El dúo Nebulossa está metido de lleno en su preparación y promoción para participar en el próximo festival de Eurovisión, que se celebrará el próximo 11 de mayo en Malmö (Suecia), y su imagen oficial que se lanzará internacionalmente tiene un pequeño sello chairego, ya que una vilalbesa participó en la realización de las fotos corporativas que RTVE y la Unión Europea de Radiodifusión (UER) utilizarán para presentar oficialmente a los representantes de España.

La estilista Silvia Gago, nacida en Vilalba pero asentada en Madrid, donde trabaja en RTVE -lleva la imagen de varios presentadores en los telediarios de La 1 y en programas del Canal 24H-, fue la encargada de diseñar y elegir los looks que Mery Bas y Mark Dasousa llevaron en una sesión fotográfica de Valero Rioja, considerado uno de los mejores fotógrafos de moda de España.

Silvia Gago preparando la sesión de fotos de Nebulossa. ep

"Me lo propusieron desde la cadena y no me lo esperaba para nada, fue una gran sorpresa que me hizo mucha ilusión a pesar de la gran responsabilidad que suponía", explica Silvia, que califica la experiencia de "muy gratificante a nivel profesional" aunque también "bastante estresante en cuanto a tiempos de preparación".

Para hacer la elección del vestuario, habló "mucho" con Valero Rioja para tener clara la línea que tenía que seguir la estética de las fotos. "A partir de ahí seleccioné los estilismos con inspiración de iconos como Brigitte Bardot y referencias cinematográficas de las décadas de los 50 y 60", señala.

Este no fue el único trabajo que la vilalbesa realizó con Nebulossa, ya que también les preparó una serie de estilismos para un viaje que realizaron a Miami para acudir a varios programas de televisión y a la alfombra roja de los Premios de Música Lo Nuestro, los más importantes de la música latina.

"Tanto Mery como Mark me parecieron dos personas muy cercanas y sencillas en el trato personal. Me contaban que todavía están asimilando todo lo que les está sucediendo en tan poco tiempo y la repercusión que está teniendo, que era como un sueño para ellos", explica Silvia Gago, que por ahora no tiene previsto realizar más trabajos para ellos. "No sé si más adelante volverá a surgir", afirma.

PRESELECCIÓN. Silvia Gago está viviendo un 2024 muy intenso a nivel laboral y también muy eurovisivo, ya que, a propuesta de RTVE, también trabajó en el Benidorm Fest, donde Nebulossa ganó con su tema Zorra.

"Tuve que crear a contrarreloj un montón de cambios de vestuario para diferentes perfiles", indica, al tiempo que enumera que se encargó durante nueve días de todos los estilismos de Rosa Frasquet para las conexiones en directo del Canal 24H, los del periodista que cubría el evento diariamente para el telediario de La 1 y, para la plataforma digital PlayZ y los programas especiales Benidorm Calling, los de Jordi Cruz y los dos reporteros que conectaban en directo. "Estuve todos esos días en Benidorm sin parar, literalmente. Fue agotador, aunque muy divertido", asegura la vilalbesa.

Y dentro de esa diversión entró crear un espectacular estilismo para Jordi Cruz para la apertura de la Alfombra Naranja del festival, en el que llevó el famoso corpiño que vistió Blanca Paloma el año pasado en Eurovisión. Una propuesta que recogieron numerosos medios. "Ni él ni yo esperábamos tanta repercusión", reconoce.