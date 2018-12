El vídeo de la ruptura de Alfred y Amaia

La semana pasada se hacía pública la ruptura de Alfred García y Amaia Romero. Los dos triunfitos que enamoraron a toda España en la anterior edición de Operación Triunfo decidían escoger caminos diferentes.

Según apuntaban las revistas del corazón, fue la ganadora de OT 2017 la que decidió poner el punto final a la relación. Sobre este suceso, publicó Lecturas un vídeo en el que se le ve a la navarra muy seria hablando con el catalán: "No me lo estás poniendo nada fácil. No puedo más".

Alfred, por su parte, durante la visita a la Academia de Operación Triunfo este miércoles, evitó mencionar a su pareja. "Este era un poema para otra persona que estaba aquí", comentaba el artista antes de compartir con los concursantes del talent su nuevo single.