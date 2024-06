Vicent Giner Bosch: "Cuando hablo como los alumnos capto su atención"

Vicent Giner Bosch es un profesor con flow. Se ha ganado la confianza de sus alumnos hablando su idioma. El esfuerzo de haber aprendido le renta, le ayuda a carrilear su asignatura sin necesidad de recurrir a chetos. Sus clases son de locos. Tanto, que los alumnos se creen que los están grabando.

Ha conseguido que sus alumnos lo miren con otros ojos. Hasta le han dado el premio al mejor profesor.

Supongo que un poco sí. Al principio de cada curso me presento en serio, pero cuando cogemos algo de confianza intento soltar de vez en cuando alguna de sus frases. No hablo así seguido porque sería muy forzado, pero cuando utilizo una palabra suya inmediatamente capto su atención, que es lo que me interesa. Se ríen, pero de repente se activan y se quedan con lo que estoy diciendo.

Usted imparte Investigación Operativa en la Escuela de Ingeniería Industrial de Valencia. Muy harto tiene que estar un hombre de ciencias para tirarse de este modo a la piscina de las letras.

Fue fruto de un momento de aburrimiento. Estaba preparando una oposición, desesperado. Cuanta más faena tienes es cuando más procrastinas. Fue en los primeros meses de curso. Tenía alumnos muy twitteros del año anterior y confiaba en que alguno participara. El hilo de conversación se viralizó. Yo me partía de risa, no me lo esperaba, me sorprendió tal cantidad de reacciones.

Alumnos do Fontem Albei de A Fonsagrada recuperan palabras en desuso de la zona ¿Se ha planteado recopilar en algún tipo de publicación todos los términos que han ido definiendo?

Mis compañeros me lo propusieron, pero yo estaba inmerso en la oposición y en ese momento no lo hice. El hilo sigue actualizándose desde hace dos años, de vez en cuando aparecen términos nuevos, pero no me planteo nada más allá porque hay webs más elaboradas sobre este tema. Lo único que me gustaría es que el hilo siga ahí y ver cómo evoluciona. Igual dentro de diez años nos sorprendemos de cómo hablábamos. Mis compañeros me lo propusieron, pero yo estaba inmerso en la oposición y en ese momento no lo hice. El hilo sigue actualizándose desde hace dos años, de vez en cuando aparecen términos nuevos, pero no me planteo nada más allá porque hay webs más elaboradas sobre este tema. Lo único que me gustaría es que el hilo siga ahí y ver cómo evoluciona. Igual dentro de diez años nos sorprendemos de cómo hablábamos.

¿Por fin ha conseguido entenderse con sus alumnos?

Nos entendemos bien. Es cierto que antes preguntaba por ignorancia, porque no entendía algunas de sus expresiones. Pero animo también a que lo hagan ellos. Disfruto cuando los alumnos guían la clase con sus preguntas. Eso desde la mala leche no lo consigues. No está de más crear buen ambiente. Cuando me presento a veces les digo que tengo un hilo viral, para que me conozcan y tomen confianza.

Un intento de acercamiento a los estudiantes, una mano tendida.

Yo no voy de estricto ni de intimidatorio. La confianza genera buena disposición para aprender. En la última década ha cambiado el tipo de alumno y hay que darle herramientas para aprender.

¿Qué cambios ha notado?

En octubre hará 23 años que doy clases y he ido aprendiendo. Ha habido cambios para bien y para mal. La crisis del 2008 marca la diferencia. Antes los alumnos llegaban a la universidad pensando que si hacían una carrera tenían la vida solucionada. A partir de ese momento la cosa cambia. Ahora llegan más mansos, sabiendo que una titulación universitaria no es sinónimo de trabajo.

Las nuevas tecnologías también han modificado mucho el trabajo en las aulas.

Los alumnos son mucho más tecnológicos que antes. Hace diez años me hacía gracia cuando tomaban una foto de la pizarra. Ahora ya es raro que lo hagan. Cada alumno va con su ordenador o su iPad para tomar notas y yo ya no utilizo la pizarra tradicional, sino una proyección de mi ordenador que me permite hacer muchos tipos de presentación. A los alumnos les gusta ese sistema.

Lo que no les gusta tanto es leer un libro. Algunos universitarios confiesan no haberlo hecho nunca.

Es cierto. Ya sabes que van a estudiar por sus apuntes, por exámenes de otros años, por los ejercicios... lo de la bibliografía recomendada ya no existe.

Algunos términos

Estar de chill ► Estar tranquilo, en calma.

De locos ► De maravilla, fenomenal. Lo contrario al significado clásico de desastre, locura o descontrol.

Con flow ► Dedicado, implicado, especialmente capacitado para algo, con una predisposición positiva y total hacia una tarea.

Funar ► Denunciar públicamente a alguien en las redes sociales, reñirle o apartar a alguien.

Carrilear ► Ayudar a cumplir un objetivo.

Papel y boli ► Atención a esto, es importante.

Señor, que si quiere bolsa ► Señor, no me venga con sus rollos. Tiene origen en las conversaciones sin interés o comentarios sin objeto que los cajeros de supermercado tienen que escuchar de los clientes.

Pegao ► De moda.

Me renta ► Vale, me viene bien, me convence.

Soltar/lanzar factores ► Viene de facts, hechos irrefutables, incontestables, para rebatir ideas equivocadas.

Padre/padreada ► Ir de sobrado, vacilar, chulear, sobresalir entre los demás.

A mí me están grabando ► No me lo puedo creer, esto no puede estar pasando.

Estar to chetado/chetao ► Viene de cheat, hacer trampas. En el mundo de los videojuegos, hacer chetos es utilizar trucos para mejorar un personaje.