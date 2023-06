Viaje a la aventura

Viajar en grupo con gente desconocida es una tendencia al alza en el sector turístico y no es por casualidad. El estilo de vida de las nuevas generaciones de viajeros ha revolucionado el concepto y ni siquiera es necesario estar de vacaciones para hacer la maleta y aventurarse por el mundo. El teletrabajo lo permite.

Las estancias de un mes completo con la familia en la playa se han quedado anticuadas y además son inalcanzables para la mayoría. Lo que se lleva, sobre todo entre los jóvenes, son los viajes sin demasiada previsión, en cualquier momento del año, cuando la disponibilidad económica lo permita.

El ritmo laboral actual no facilita coordinar estas escapadas con familia y amigos y los promotores de los viajes lo saben. Por ello han impulsado un sistema de configuración de grupos de personas que quieren viajar y no pueden hacerlo con alguien próximo.

Y ni siquiera el trabajo es un impedimento para ver mundo. El teletrabajo, muy extendido tras la pandemia, abre las puertas a un nuevo estilo de turismo laboral que permite a los amantes de los viajes disfrutar de su afición sin desatender sus obligaciones.

Los promotores de experiencias turísticas también han pensado en ello y ya hay empresas que organizan estancias en determinados lugares con facilidades para teletrabajar.

Realizar estas actividades en grupo resulta más económico que un viaje en solitario y los programas no están cerrados como un paquete al estilo tradicional. Van más allá de una reserva de hotel y unas visitas concertadas. Pretenden ofrecer un contacto cercano con la realidad del país, que permita conocer el modo de vida de su gente, su cultura, su gastronomía.

No es turismo de todo incluido ni apto para sedentarios. El grupo suma inquietudes y arropa en la aventura, para que nadie tenga la tentación de perder un día de vacaciones sentado en el sofá.

Tomé Siera

Necesita viajar tanto como respirar. Tomé Sieira es de Vigo y ha recorrido medio mundo, solo o acompañado. Un día decidió viajar a Túnez. No le apetecía ir solo y en ese momento nadie cercano podía acompañarle. Le preguntó a Google opciones y llegó hasta la página de WeRoad, un portal que ofrece viajes en grupo. Se embarcó en la aventura y le gustó tanto que desde ese momento es él quien diseña experiencias por el mundo para quien las quiera compartir.

Tomé Sieira llegó a un grupo de viaje por casualidad y hoy es él quien organiza las aventuras

Tomé Sieira (@tomesieira) ha coordinado viajes a Nepal, Indonesia y Cuba y para este verano tiene programados dos más, a Costa Rica y Japón. "Es como viajar con un amigo que se encarga de todo y acompañado por gente con la que compartes aficiones", resume.

Él no conoce los países a los que viaja. "Se procura que el coordinador también se asombre, que pueda emocionarse como cualquier otra persona del grupo al ir descubriendo el país. La experiencia mejora porque transmites de otra manera", explica. No obstante, poco queda al azar porque se empapa de cada destino antes de pisarlo y WeRoad le facilita contactos locales para organizar la aventura.

Aunque la flexibilidad también es una característica de este tipo de propuestas. "Somos acompañantes, facilitadores", indica Tomé Sieira, pero los viajes no están totalmente programados. "Hay eventos cerrados, como puede ser un transporte para ver un determinado lugar, pero también días flexibles en los que cada uno decide qué quiere hacer. Yo doy las opciones y cada persona es la que decide".

Este verano irá a Costa Rica y a Japón con quien se anime a compartir su propuesta

Tomé Sieira opina que este modelo de experiencia en grupo con gente desconocida "encaja perfectamente en el nuevo concepto de viaje postpandemia, un modelo más democratizado en el que cada uno hace lo que desea cuando puede". Apunta que "antes viajabas con la pareja, con la familia, con los amigos... pero cuando eso no es posible no es necesario quedarse en casa, hay opciones para quien disfrute viajando y no quiera hacerlo solo".

Al margen del viaje en sí, valora la posibilidad de conocer gente afín. "Yo he hecho amigos. Es una manera bonita de conectar con las personas", afirma.

Sabela Souto, en México. S. SOUTO

Sabela Souto

Pero no solo de vacaciones vive el viajero. La extensión del teletrabajo, sobre todo tras la pandemia, facilita un estilo de vida que permite que los amantes de viajar puedan combinar obligación y devoción.

Es el caso de Sabela Souto. Es de Ponteareas, vive en Vigo y trabaja en cualquier parte. Se dedica al márketing y su empresa le da facilidades para teletrabajar. Incluso la propia firma ha organizado una convivencia de sus empleados en Montenegro. Es un modo de optimizar el tiempo, de incentivar a los trabajadores y de mantener un ambiente laboral agradable.

Pero todavía se puede mejorar. Sabela Souto ha teletrabajado desde Túnez, desde Montenegro, desde la localidad portuguesa de Faro, desde Fisterra, pero también desde pequeñas aldeas de la sierra madrileña o de Tenerife. Esas últimas experiencias fueron en grupo, organizadas por Pueblos Remotos.

Sabela Souto viaja en grupo y dice que el modelo se adapta a las nuevas formas de vida

Esta firma diseña experiencias de turismo sostenible para personas que deseen pasar un tiempo en pequeñas localidades. Los participantes disponen de un espacio adecuado para realizar su trabajo en una comunidad rural, en contacto con la naturaleza y con un grupo de personas con quien compartir experiencias.

"Son vivencias moi nutritivas porque atopas xente de todos os perfís. Eu cadrei tanto con rapaces de 24 anos como cunha señora de 80 cunha vitalidade incrible. Foi unha experiencia moi gratificante", explica Sabela Souto.

Teletrabaja en algunos de sus viajes y ha participado en estancias de cooperación loca

Pero tampoco fue la única porque esta joven de Ponteareas también ha viajado en grupo con WeRoad, a México y a Sri Lanka. En su opinión, esta manera de viajar "é unha adaptación ao cambio das unidades familiares. Cada vez é máis complicado encaixar con familia ou amigos as vacacións, presuposto, destino... Viaxar só resulta máis caro. Ademais, con este modelo levas moito organizado, aínda que tamén hai opción para a improvisación".

Su primera experiencia fue un viaje a México. Fue sola y disfrutó mucho de la convivencia con el grupo. Tanto, que en la segunda convenció a una amiga para que la acompañara. Fueron a Sri Lanka. Llegaron al país una semana antes del viaje organizado y recorrieron lugares que no tenían previsto visitar con el grupo. "Logo sumámonos ao resto da xente e continuamos a experiencia. Con WeRoad tes un punto de encontro para comezar a viaxe e tes que encargarte ti de chegar ata alí e tamén da volta. Iso permite flexibilidade para escoller os billetes e podes ir máis días dos que eles fixan".

Hace unos días regresó de Sri Lanka. Aún está aterrizando en la realidad cotidiana y todavía conserva ese buen sabor de boca que solo permite pensar en el próximo viaje.

Sabela Souto valora este tipo de propuestas para facilitar viajes a quien desee conocer el mundo. Destaca que cada vez son más las firmas que apuestan por este tipo de turismo. "Incluso temos empresas galegas, como El Mundo Yourway, que deseña viaxes a medida desde Vigo", comenta.

Experiencias diseñadas para los jóvenes

► Los viajes en grupo sin vínculo previo están pensados para personas jóvenes. Katya Rodríguez, gestora de WeRoad, explica que "los millennials son una generación marcada por el espíritu viajero, que se caracteriza por vivir de una manera distinta a las generaciones anteriores. Se trata de jóvenes profesionales que deciden ceder algo de confort para vivir experiencias únicas e inolvidables".

► WeRoad tiene en cuenta también que "los estudios europeos dicen que más del 60% de los millennials de Europa no tiene una relación estable, lo que puede dificultar la organización de vacaciones con amigos que están en pareja o, simplemente, por incompatibilidad de fechas".



A medida

► Katya Rodríguez explica que "WeRoad nace para conectar a todas estas personas que, ya sea solas o con amigos, buscan seguir descubriendo destinos para compartirlos con gente nueva con la que poder tejer relaciones como valor añadido a la experiencia".

► La gestora de WeRoad destaca que "nuestros viajes son una auténtica inmersión en la cultura local: alojamientos, viajes en tren o en autobús y una constante prueba de la gastronomía local. Los participantes tiene oportunidad de vivir de lleno estos destinos y culturas", con un programa de viaje flexible que permite adaptarse a las preferencias de cada persona.



De 25 a 49 años

► Los grupos de viaje de WeRoad se organizan por edades, aunque también pueden formarse en base a intereses comunes de los participantes. Por lo general, se segmentan en dos tramos. De 25 a 35 años y de 35 a 49.



Duración

► WeRoad ofrece experiencias de corta duración, entre cuatro y seis días, y otras prolongadas, en las que se recorre un país entero para "experimentar al cien por cien la cultura, los sabores y exprimir al máximo la experiencia".

Entornos rurales para teletrabajar y cooperar

Pueblos Remotos organiza estancias de 21 días para trabajar a distancia y ayudar a emprendedores locales

Elsa Rodriguez en Fuencaliente, La Palma.

Elsa Rodríguez y Carlos Jonay Suárez son canarios. Viven rodeados de turistas que ni recuerdan el nombre del pueblo al que fueron a tomar el sol. Están convencidos de que otro modo de viajar es posible y han ideado un proyecto de turismo sostenible para que las estancias repercutan en beneficio de los emprendedores locales.

Su empresa se llama Pueblos Remotos y por ahí van los tiros. Organizan estancias de 21 días en entornos rurales para personas que quieran teletrabajar y que estén dispuestas a destinar dos o tres horas a la semana a colaborar con emprendedores locales.

Y aquí está la parte difícil de la iniciativa. Elsa Rodríguez y Carlos Jonay Suárez realizan una labor previa de selección de destino en función de los proyectos de los emprendedores locales. "Poner en marcha un proyecto nos lleva unos cinco meses. Es necesario establecer un diálogo con la comunidad local para saber lo que necesita. Ellos son los que saben dónde podemos ayudar", explica Elsa Rodríguez.

La primera experiencia en Galicia será en la Costa da Morte

El tipo de ayuda depende de las necesidades que presente la comunidad y de lo que puedan ofrecer los participantes. "Puede ir desde trabajo físico a digital. Por ejemplo, ayudar a mejorar una página web de un emprendedor, hacer un plan de márketing para una empresa, plantar viñas o recoger la producción de la huerta", apunta.

El objetivo es conectar personas con el entorno y que las estancias de trabajo reviertan en beneficio de la economía local. "Queremos dar visibilidad a entornos rurales y a los emprendedores".

Viaje de trabajo

La apuesta por el teletrabajo es original y va dirigida a un grupo determinado de personas con muchas posibilidades de servir de ayuda a los emprendedores. "Para participar en estas experiencias es necesario poder teletrabajar, comunicarse en español y tener disposición para destinar dos o tres horas a proyectos locales", comenta la organizadora.

Las estancias duran 21 días y los participantes se alojan en lugares habilitados para trabajar, con conexión a internet y espacios comunes.

Aunque solo llevan dos años en activo, los beneficios de la iniciativa para los empresarios locales saltan a la vista y son muchas las comunidades y ayuntamientos que se interesan por atraer una de estas experiencias a su territorio. En estos momentos, los responsables de Pueblos Remotos están diseñando una estancia en la Costa da Morte, su primera experiencia en Galicia.