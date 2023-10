David Amor: "Vexo as series ata o final, aínda que non me gusten"

Cada vez que David Amor pasa por Lugo, como no derradeiro San Froilán, os seus monólogos deixan bo sabor de boca. Agora tamén se pode gozar dunha nova faceta do traballo do humorista pontevedrés, pois é un dos actores que interveñen na última película de Javier Veiga, Amigos hasta la muerte