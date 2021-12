El vestido 'desnudo' de Pedroche como antesala a las Campanadas

"Si este es el vestido que traes a El Hormiguero, cómo va a ser el de las campanadas... Estás guapísima". Así recibía Pablo Motos a Cristina Pedroche este jueves en su programa de Antena 3, en la que la presentadora lució una pieza que simulaba ser un desnudo.

¡EXCLUSIVA! Pistas del vestido de @CristiPedroche:

- Puede salir completamente rapada

- No es ajustado

- No es un vestido de tela como tal, es un mensaje#PedrocheEH pic.twitter.com/H8uOIopet8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 23, 2021

Desde 2015, los estilismos de Pedroche de cara a la última noche del año son uno de los temas centrales de las comidillas televisivas de Navidad. Este año, la presentadora está generando mucha espectación, especialmente a través de unos vídeos promocionales que la muestran desnudándose y rapándose el pelo. Este jueves, en el programa de Motos, comentaba que lucía una peluca porque no quería que se viese nada de lo que se verá de su lóok el 31.

"Este año, en junio, casi mato a Josie", dijo sobre su secretísimo vestido. "Yo le mandaba fotos y vídeos y no llegábamos a una idea, y antes de irme de vacaciones necesitaba tener algo para irme tranquila. Tuvimos un gabinete de crisis, me contó su idea, que no me convenció. Pero como me fío de él, le dejé que me lo enseñara y se me saltaron las lágrimas", añadió. "No es un vestido como tal, no hay tela como tal, es otra cosa, es un mensaje", concluyó, generando, si cabe, más misterio.

SOBRE DIVERXO. Pedroche también comentó la última polémica suscitada por la decisión de su pareja, David Muñoz, cuando anunció la subida de los precios en DiverXO. "A día de hoy DiverXO pierde mucho dinero al año. Las empresas son entidades únicas que se tienen que mantener por sí solas. Por fin vamos a poner un precio que es justo a la calidad que damos, a la cantidad que ponemos y a los trabajadores que tenemos. La empresa tiene que ser viable por sí misma", comentó.