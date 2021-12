La venta de test de antígenos se dispara y escasean los envases de una unidad

El aumento en los casos de covid y la previsión de más reuniones familiares han hecho que este mes se disparase la venta de test de antígenos en las farmacias.

Según datos de la consultora Iqvia, que elabora un informe mensual de evolución del mercado farmacéutico, las ventas empezaron a aumentar a principios de noviembre, con crecimientos cada vez más acentuados que han llegado hasta el 545% por ciento.

Las farmacias lucenses no disponen de un dato así —hay que recordar que estas pruebas se pueden comprar por internet a oficinas de otro punto, directamente a distribuidoras o laboratorios— pero el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Alejandro Sánchez Pérez-Mel, asegura que sí se percibe un aumento notable de la demanda, hasta el punto de que incluso escasean en algunos casos. "Empieza a haber problemas de suministro de los de una unidad. Hay envases de cinco unidades o de una. De los primeros hay pero en los segundos sí que se notan problemas de suministro", explica el presidente de los farmacéuticos lucenses. El precio de estas pruebas de una unidad oscilan entre los 3,5 euros y los 7 si se trata de un test nasofaríngeo y entre 4 y 9 si es de saliva.

Las oficinas de farmacia empezarán este viernes a distribuir test de antígenos con unos destinatarios concretos: niños de 5 a 11 años. Sanidade entrega gratuitamente a cada menor de este grupo de edad —el mismo que comienza a vacunarse contra el covid este miércoles— una prueba. El objetivo de esta medida es complementar la vacunación y que, mientras no se reciba la primera dosis o cuando aún no se cuente con inmunidad por no haber transcurrido tiempo suficiente desde la inmunización, las familias tengan acceso a, al menos, uno de esos test de cara a las reuniones navideñas.

Para los niños se entrega un test de saliva porque es menos invasivo que los nasofaríngeos. Pese a su aparente sencillez, se trata de una prueba que tiene una técnica concreta que es necesario aplicar para obtener resultados concluyentes. Por ejemplo, se recomienda hacer en ayunas, sin beber nada previamente y sin lavarse los dientes. También es conveniente toser tres o cuatro veces antes de recoger la saliva. Como el virus se multiplica en la garganta, de esta manera se facilita que se traslade a la boca y se deposite en la saliva.

A la hora de recoger la saliva, se debe tener en cuenta que conviene que solo sea saliva, que no se arrastre moco. La infografía que acompaña a esta información explica cómo se hacen los test que se encuentran con asiduidad en las farmacias, aunque pueden sufrir pequeñas variaciones. Los farmacéuticos, además de entregar los test, serán quienes expliquen a los padres cómo hacerlos correctamente.