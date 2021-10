Urgen financiar parches y chicles ante la falta de medicamentos para dejar de fumar

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) y la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (Fenaer) han urgido este martes la financiación de tratamientos sustitutivos con nicotina ante la falta de los dos medicamentos para ayudar a dejar de fumar.

Uno de ellos es el bupropion, el cual tiene problemas de desabastecimiento en algunas partes del país, y el otro la vareniclina, que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) ha retirado tras detectar niveles más altos de lo normal de N-nitrosovareniclina, un tipo de sustancias, las nitrosaminas, que la OMS considera potencialmente cancerígenas.

No obstante, ambas organizaciones recuerdan que las autoridades sanitarias han informado de que estas sustancias están presentes en cantidades muy pequeñas, por lo que no suponen un riesgo para la salud; ahora se está a la espera de que se reactive la administración de este fármaco, "pero por el momento no esta disponible".

Ante esta situación, Separ y Fenaer creen que la cantidad que se estaba destinando a financiar estos dos medicamentos debería dedicarse a tratamientos del tabaquismo que hayan demostrado ser eficaces y seguros, como es la terapia sustitutiva con nicotina en cualquiera de sus formas -chicles, parches, comprimidos y spray bucal.

"Los fumadores que quieran dejar de fumar en el momento actual es España están desprotegidos, por ello pedimos al Ministerio que ponga en marcha los mecanismos necesarios para subvencionar la terapia sustitutiva con nicotina", ha recalcado Mariano Pastor, presidente de Fenaer.

De la misma manera, el de Separ, Carlos A. Jiménez-Ruiz , considera que "las incidencias en el suministro de cualquier terapia destinada a conseguir no pueden dejar desatendidos a los pacientes fumadores que desean hacer un serio intento por dejar de fumar y que, para conseguirlo, necesitan tratamiento".