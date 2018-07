Netta, sobre el plagio de 'Toy': "Muchas cosas suenan igual; no es el caso"

La israelí Netta Barzilai negó este jueves cualquier parecido entre su canción Toy, con la que ganó Eurovisión 2018, y Seven Nation Army, del grupo estadounidense The White Stripes, tal y como apuntó la discográfica Universal Music al alertar a sus autores sobre un supuesto caso de plagio. "Muchas cosas suenan igual en la música, pero no es el caso. No tiene base (la acusación de plagio)", subrayó la cantante y DJ.

Según trascendió este jueves, los autores de su canción Toy, Doron Medalie y Stav Beger, recibieron hace dos semanas una carta de Universal que avisaba de una presunta infracción de los derechos de autor debido al parecido entre este tema y la citada Seven Nation Army.

"Cuando la escuché por primera vez, escrita para mí por dos maravillosos creadores, no sonaba a nada que hubiese escuchado en la vida. Era fresco, era mediterráneo, con algo de K-Pop y muchas otras influencias. Entonces intervine yo para añadir el cloqueo y el inicio. No había nada como eso en el mundo", insistió Netta.

"Generalmente, vivimos en un mundo donde hay una línea muy fina entre el plagio y la similitud, y todas las melodías posibles ya han sido inventadas", señaló el co-autor.

Según las normas de Eurovisión, los temas que participan en el concurso deben ser originales. Si se demostrase el plagio, la canción podría quedar descalificada y el festival no se celebraría en Israel, pero por el momento la Corporación de Radiodifusión Pública del país no ha sido notificada de ninguna infracción y sigue con los preparativos para celebrar la próxima edición, cuya sede aún se ha concretado.