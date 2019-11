La guerra de los mejores memes la gana Rivera

- Qué hago cuando no hablo?

+ Mira a los papeles, Pedro

- Y cuándo me hagan alusiones?

+ Pues pon cara de concentrado y pasa las páginas

- Y si me increpan?

+ Sigues mirando a los papeles, Pedro, nada de contacto visual

- Vale, me hago el loco

+ Lo has entendido#DebateElectoral pic.twitter.com/WmkW5vaXR8