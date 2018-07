El último reto viral: bajarse del coche en marcha y bailar

Se llama In my feelings challenge y es el último reto que se ha viralizado en las redes sociales. Consiste en bajarse de un coche en marcha y realizar un baile al ritmo de la canción In my feelings, de Drake, mientras el vehículo sigue avanzando lentamente y otra persona graba el momento en vídeo —normalmente el conductor—.

Famosas instagramers como Laura Escanes o Dulceida ya lo han realizado y el reto no para de reproducirse en la red a pesar de la advertencia de las autoridades policiales. Y es que según un tuit de los Mossos d'Escuadra, este juego puede acabar en denuncia por grabar con un móvil mientras conduces, conducir sin prestar atención, desabrocharse el cinturón durante la circulación y poner en peligro a terceros.