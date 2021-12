El último gran meme del año: "Cuando 'óritron' entra por la ventana"

Las redes sociales han tenido una protagonista indiscutible en la Nochevieja española. Nos referimos a Paz Padilla, que asaltaba la lista de los temas del momento gracias a sus peculiares afirmaciones sobre las vacunas en su encuentro digital con María del Monte e Anne Igartiburu. Los "disparates" de la presentadora sobre el virus y las vacunas, a las que médicos y especialista han contestado con rotundidad en las últimas horas, han desencadenado toda una serie de montajes, comentarios irónicos y burlas, especialmente en Twitter, la red fetén para el escarnio.

A continuación les dejamos algunos de los memes más destacados sobre esta polémica:

- Si tengo en casa con la puerta cerrá la espaide pero abro la ventana y se me cuela la onitrón, ¿se me sale la espaide por la ventana o se quedan la do dentro? pic.twitter.com/PB77IYr9Lf