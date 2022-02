A TVG retransmitirá o festival co que Portugal elixirá o seu tema para Eurovisión

A Televisión de Galicia ofrecerá en streaming, a través da plataforma Twitch, as dúas semifinais do Festival da Cançao, co que Portugal elixirá o tema que lle representará en Eurovisión. Serán o 5 e o 7 de marzo e a gran final, o 12.

Tamén se poderán ver en directo pola G2, a segunda canle da Televisión, galas que serán comentadas por Esther Estévez e Rodrigo Paganelli, protagonistas do #ApuntamentoLusófono do #DígochoEu, a conversación semanal que ambos manteñen no Twitch, en que ela trata de aprender portugués e el, galego.

Despois de "entregarse por completo" coas Tanxugueiras no seu intento de representar a España no Festival de Eurovisión, a CRTVG retransmitirá estas galas, acollidas "con gran expectación" pola comunidade eurofán, en colaboración coa RTP.