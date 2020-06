TVE felicita a Jordi Hurtado su cumpleaños rescatando imágenes del 'Medievo'

Televisión Española ha tenido un detalle con uno de sus presentadores más míticos, el gran Jordi Hurtado, cuya edad no ha querido desvelar la televisión pública.

TVE ha recordado con material de archivo, a través de un tweet, los inicios de Hurtado en la cadena, recuperando un programa especial de Si lo sé... no vengo –que estuvo en antena entre 1985 y 1988–en el que el concurso cambiaba el habitual plató por un castillo medieval.

Hoy es el cumpleaños de nuestro compañero Jordi Hurtado. Se desconoce su edad real... pero tenemos documenfos que le muestran presentando ya en la Edad Media 😁😁 👉 https://t.co/E5KGfsFihn ¡Felicidades Jordi! #FelizMartes pic.twitter.com/Rulo9CR9uj June 16, 2020

La curiosa localización valió a TVE para hacer un chascarrillo sobre la supuesta longevidad del presentador, llevándolo a la época en la que, según algunas teorías, podría haber nacido: la Edad Media.

No obstante, dejando a un lado las bromas sobre la edad de Hurtado y posible inmortalidad de Hurtado, fomentada por su característico look, que no ha cambiado con el paso de los años, sabemos que el presentador nació el 16 de junio de 1957, por lo que su edad real es de 67 años.

Hurtado ha presentado ininterrumpidamente el concurso de La 2 Saber y Ganar desde 1997, con lo que el programa suma 23 años en antena.