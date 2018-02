Un tuitero canario juzgado este miércoles en la Audiencia Nacional ha alegado ante el tribunal que no sabía la "trascendencia" que iban a tener los mensajes terroristas y de odio que publicó entre 2012 y 2014, en los que él mismo aseguraba que "si pides un tiro en la nuca" tendrás que "explicarlo en la AN".

La Fiscalía ha mantenido su petición de 2 años de cárcel contra el acusado, Luis S.S., por un delito de enaltecimiento del terrorismo, pero ha añadido una alternativa a esa pena de 1 año y 4 meses de prisión con multa de 1.800 euros por un delito de odio.

El joven de 24 años ha reconocido que la treintena de mensajes que publicó en su cuenta pública de Twitter, en los que alababa a los Grapo y al Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario; deseaba la muerte a policías, periodistas y banqueros, y alababa atentados como el 11-S afirmando que "no fue un drama, fue justicia".

El acusado, que en uno de los mensajes expresó que si en Twitter "pides un tiro en la nuca" para un periodista tienes que explicarlo luego en la Audiencia Nacional, ha dicho este miércoles en cambio que "no tenía pensado que iba a acabar" ante este tribunal.

Ha defendido que con los tuits "no tenía ninguna intención de alterar el orden público ni nada por el estilo, simplemente hacer una crítica a la sociedad y el Estado", pero la fiscal María Antonia Sanz ha negado que sus muchos mensajes estén amparados por la libertad de expresión porque no es "razonable" combatir el sistema "a base de eliminar al que no es igual".

"No vamos a traer al banquillo a cualquiera que diga una tontería en una taberna", ha explicado Sanz, pero sí a las personas que, como el acusado, escriben "frases muy duras" públicamente que, lo que "genera un riesgo muy grave en la sociedad" y "merece un reproche penal".

La fiscal ha dicho que hay una "enorme falta de comprensión" a las sentencias de la Audiencia Nacional sobre enaltecimiento en redes sociales porque "se apela a un derecho a la libertad de expresión ilimitado que no existe; tiene un límite" y éste "nada tiene que ver con la apología a los verdugos" y daño a las víctimas del terrorismo.

La defensa ha pedido su absolución argumentando su juventud y "su entorno" y ha alegado que "hay que tener en cuenta que tuitear está de moda"

"Las frases son muchas y son muy duras todas, y yo creo que poco tienen que ver con la libertad de expresión, con la condena legítima de determinadas conductas o la inercia del sistema", ha insistido Sanz, para quien además estos mensajes no son "fruto de una irreflexión puntual" puesto que se alargan varios años.

La defensa del acusado, por su parte, ha pedido su absolución argumentando su juventud y "su entorno", ya que en encausado tiene "ideas diferentes", y ha alegado que "hay que tener en cuenta que tuitear está de moda".

"Que tiro en la nuca tienes, cabrón"; "policía bueno, policía muerto"; "1,2,3 maderos muertos arden bancos y banqueros, movimientos sanguinario y odio revolucionario" son algunos de los mensajes publicados por el acusado contra las fuerzas de seguridad.

Otros tuits fueron dirigidos a ensalzar atentados terroristas como "el 11-S no fue un drama, fue justicia", a atacar a políticos –"colgaremos al último político con las tripas del último policía"– o contra medios de comunicación –"Bidón de goma 2 en el plató de Telecinco"–.