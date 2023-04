Lidia Manot descubrió que no estaba a gusto con una única pareja. Evolucionó de la monogamia al poliamor y confiesa que le resultó complicado, pero enriquecedor. Dice que le faltó orientación y por eso escribe un libro, para ayudar a quien siga su camino.

El poliamor es nadar contra la corriente y eso requiere esfuerzo.

Sí, pero estar dentro de un modelo que no has elegido también consume mucha energía e ilusión. Si no es tu naturaleza te va a costar trabajo. En cambio, si estás en tu camino andar es más fácil.

Hay que cuestionar creencias.

Hay que poner en duda lo que te han hecho creer sobre el amor y no permitir que nadie elija por ti. Si estás en pareja y la convivencia no funciona tal vez deberías preguntarte el motivo, más allá del no nos entendemos.

Deberíamos escucharnos más, a veces nos falta empatía con nosotros mismos.

Claro, no nos escuchamos. Da miedo pensar distinto a la tribu. Si tu entorno no te entiende te sientes sola. Lanzarse hacia adelante parece arriesgado, pero si es para escapar de una estructura impuesta es el buen camino. Yo viví esa sensación de vacío, de no saber hacia donde vas.

Entonces habla por experiencia.

Sí. Salir del armario de la monogamia es muy complicado. Yo, tras seis años en una relación monógama, sentía que esa versión de mí no era verdad y me preguntaba cómo podía querer tanto a esta persona y a la vez necesitar a otra. En ese momento me hubiese encantado tener un libro como el mío, un manual básico para entender lo que ocurre, afrontar el proceso y disponer de herramientas para gestionar las emociones.

No es fácil conducir en sentido contrario a la mayoría.

La gente siempre te está diciendo que no vayas por ahí. Se juzga mucho el modelo del poliamor, pero yo encontré la libertad al ser yo misma. Cuando te atreves a ser tú misma la lucha siempre compensa. No se trata de estar con más personas, sino de procurar el crecimiento personal, buscar quién eres tú. Yo he percibido un cambio radical. Soy más clara conmigo misma y con los demás. El poliamor es muy nutritivo. Permite aprovechar la riqueza de muchas personas que de otro modo se pierde. Lo que cada persona te aporta complementa la mejor versión de ti.

Habla de buscar libertad. ¿La monogamia no es una elección libre?

La sociedad te enseña un modelo y te dice que esa es la manera de expresar el amor. Lo interesante es conocer todas las opciones, explorarlas y ver lo que te encaja. Esa elección no tiene que definir el resto de tu vida. Lo más auténtico es que aparezcan opciones. A los monógamos les asusta, pero si tienen tendencia poligámica y se niegan a admitirlo acaban haciendo daño. Lo más habitual es que caigan en una infidelidad.

¿Y que hay de los celos?

Acompaño a mucha gente en este proceso y el 98 por ciento consigue gestionar los celos.

Son irracionales. Pueden controlarse, pero es imposible evitarlos.

Se puede aprender, hay herramientas. Me dedico a eso y es un universo precioso. Hay que mirar los celos de frente e irse marcando retos, cada vez mayores. Lo primero es saber cómo estás tú, cómo van tus aficiones, tu familia, tus amistades... Cuanto peor estás más te aferras y más temes el abandono, el rechazo. Los celos dan información sobre eso. Es importante redefinir el concepto de fidelidad, establecer acuerdos y cumplirlos.

En eso se basa la confianza.

Sí. Un acuerdo no es permitir o prohibir desde la posesión, sino desde la vulnerabilidad. El tránsito de la monogamia a la poligamia no se consigue de un día para otro. Para ser completamente libres es necesaria una evolución.

¿Se tarda mucho?

Depende. Casi nadie puede empezar por un diez, pero tal vez seas capaz de gestionar un tres o un cuatro. Yo el día que descubrí la opción del poliamor hablé con mi pareja y él lo descartó. Pero si uno está dispuesto a dar un cuatro y el otro un ocho, posiblemente sean capaces de llegar a un acuerdo en el seis. Si no somos compatibles, mejor soltarnos desde el amor y no hacernos daño.

¿Qué ocurre cuando queremos avanzar en la relación y convivir?

Depende de lo que necesite cada uno. Conozco personas que viven en comunidad, pero lo más habitual es que vivan solas y decidan pasar tiempo con otras. El concepto de red es importante. No son más importantes las personas con las que comparto mi sexualidad que otras a las que quiero. A lo mejor lo que necesitas es vivir con tu amiga, no con quien tienes sexo. Mi vida es amplia, tengo una red de vínculos con mucha gente. Eso da riqueza, no te sientes sola y eso suaviza los celos. Da serenidad.

Pautas para iniciarse en el poliamor

► Lidia Manot lo tiene claro: «Esto no va de tener más sexo, es un tema más profundo. Lo primero es documentarse, pensar en la relación que queremos tener y abrir poco a poco».

► Recomienda empezar «por cosas pequeñas. Hay parejas que llegan abrumadas tras abrir la relación de golpe».

► Siempre se empieza hablando de lo que queremos. El siguiente paso puede ser "flirtear y ver cómo nos sentimos. Salir de la zona de confort y gestionar los celos. Luego se puede quedar para un café, sin sexo" y avanzar cuando nos sintamos cómodos en cada paso.

► Lidia Manot ofrece acompañamiento a través de su página openmandarina.com