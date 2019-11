Hoy en día existe una gran variedad de transportines para perros, si quieres que tu mascota viaje de forma cómoda y segura, elige el que mejor se adapte a sus necesidades.

Para no equivocarte en la elección, ponte en manos de los mejores profesionales e infórmate de todo aqui.

Diferentes tamaños, materiales, formas, diseños y colores, una gran variedad de transportines pensados especialmente para tu mascota. Consulta todas las posibilidades.

¿Qué es un transportín?

Un transportín es un objeto portátil que se usa para el traslado de animales. Principalmente son cajas cerradas con orificios o rejas que facilitan la ventilación y la respiración del animal. Esta es la forma más segura para trasladar a tu perro y evitar que este se escape.

Un elemento indispensable para que tu animal de compañía se encuentre en perfecto estado vayas donde vayas. Si cuidas al detalle su alimentación e higiene, debes hacer lo mismo garantizando su confort.

Antes de viajar, infórmate bien sobre las normas legales correspondientes al transporte de animales. Debes elegir un trasportín adecuado y, en muchos casos, homologado.

Tipos de transportines para perros

Actualmente en el mercado hay una gran variedad de transportines, lo que provoca que la elección, en ocasiones, sea algo complicada. Para no errar en el tiro, aquí te dejamos los tipos de transportines que hay y cuáles son sus características.

TRANSPORTÍN DE PLÁSTICO RÍGIDO: Son muy prácticos y se venden en todos los tamaños. Además, tienen buen precio, duran bastante y son bastante resistes.

La mayoría de ellos se pueden desmontar para que su limpieza sea más fácil, evitando, así, que queden restos de suciedad en su interior.

TRANSPORTÍN BOLSO: Pensado para perros más pequeños, quizás estos sean los más cómodos, además cuentan con un bonito diseño. Son ligeros, vistosos y no muy caros, pero no tan higiénicos como los de plástico. Recuerda que la mascota no debe pesar más de 5 kilos.

JAULAS DE METAL: En cuanto a estas, decir que son plegables. La mayoría de las veces se usan para transportar a perros grandes. Además son las más demandadas, ya que también se pueden poner en casa.

TRANSPORTÍN MOCHILA: Son muy cómodos para transportar a tu mascota de un lado a otro. Además, son muy fáciles de lavar, puedes meterlos en la lavadora. Su precio es económico, pero no olvides que está pensado para perros de pequeño tamaño.

Cómo elegir el mejor transportín para tu perro

A la hora de elegir el transportín que mejor se adapta a tu mascota, debes considerar datos como el tipo de raza, el peso y aspectos como la frecuencia de uso que le vayas a dar y para qué lo vas a utilizar.

Si tu perro es de pequeño tamaño lo podrás transportar en cualquier transportín. Si por el contrario tu perro cuenta con un tamaño importante, las opciones son otras. La mejor elección será decantarse por un transportín de metal, mucho más resistente y fuerte.

En función del uso que le vayas a dar, no es lo mismo necesitar un transportín para viajar, de aquí para allá, que uno para llevarlo únicamente al veterinario. Las necesidades no son las mismas y la elección, por tanto, tampoco lo será. Aunque por lo general todos son válidos, es cierto que para viajar se recomiendan las mochilas. Estas son más flexibles y te facilitarán más libertad de movimientos.