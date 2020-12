A por un trabajo para toda la vida

CORREN BUENOS tiempos para preparar oposiciones, a juzgar por las ofertas que se hicieron públicas en las últimas semanas desde las distintas administraciones. Y Gélica Cendán Puente, directora de la Academia Postal de Lugo, todo un referente en el sector, corrobora esa percepción general, pero insistiendo en que hay que leer bien la letra pequeña.

Gélica Cendán lleva 25 años preparando a opositores y advierte que detrás del número de plazas hay muchas realidades. "Hay una sentencia de la Unión Europea que obliga a reducir la temporalidad de los puestos de la Administración y eso provoca que países como el nuestro, que abusaba de interinos, saquen más plazas. Pero hay matices. Por ejemplo, las convocatorias del Estado suelen ser de acceso libre, pero las de la Xunta son el modelo concurso-oposición, es decir, se compite con gente que tiene puntos acumulados por trabajar", añade. "Así que, a la hora de elegir, no hay que mirar solo las plazas, hay que reparar mucho en sus características", insiste.

Además de la sentencia de la UE, la pandemia afectó a las convocatorias. "En muchos ámbitos, hubo que suprimir los exámenes de 2020 y eso provoca un efecto dominó en 2021 y 2022. No solo es que haya más plazas, es que se suman las que no se hicieron este año", dice. "Los calendarios están muy alterados y las convocatorias van a ritmos muy diferentes, pero hay mucha gente que tendría que haber ido a examen en el primer semestre de este año esperando por su oportunidad", añade.

También asegura que cuando salen muchas plazas "hay un efecto llamada, se apunta mucha gente, pero un alto porcentaje abandona en el camino, porque lo de ser opositor hay que tenerlo muy claro". Y sentencia: "Y más en Galicia".

"Los lucenses son reacios a ir a exámenes en otras comunidades", dice Gélica Cendán

¿Qué pasa en Galicia? "Pues pasa que aquí las convocatorias de la Xunta son en su mayoría de concurso-oposición, cuenta la experiencia profesional. Yo soy una gran defensora del modelo del Estado porque no hay concurso, pero los lucenses son reacios a presentarse porque puedes acabar en la otra punta del país. En Galicia hay pocas plazas y son golosas", relata. "Son golosas porque a sueldos iguales, aquí los alquileres son más baratos y la vida más tranquila. Nadie quiere irse".

Con todo, Gélica Cendán invita a la prudencia a aquellos que creen que ahora las oposiciones están de saldo —nada más lejos de la realidad— y anima a seguir a aquellos que están trabajando duro. "Hay mucho revuelo, pero en el medio plazo se quedarán los que se lo toman en serio", concluye.

DANDO EL CALLO. Entre los que se lo están tomando muy en serio está Ibán Gómez Vázquez, un chantadés residente en Lugo. Tiene 39 años y estudió Ingeniería de Montes; sin embargo, ha dedicado el último año y medio de su vida a preparar las oposiciones de ayudante de Instituciones Penitencirias, los llamados funcionarios de prisiones. Explica Ibán que años después de rematar sus estudios universitarios no encontraba su hueco en el mercado laboral. "A precariedade e a inseguridade laboral do meu sector fixeron que me plantexase preparar unha oposición, algo que nunca estivera na miña mente", dice.

Después de hablar con mucha gente y recopilar información vio que aunque Instituciones Penitenciarias estaba muy lejos de lo que había estudiado, "podería encaixar nos meus obxectivos en canto a tempos e recursos económicos", así que dejó el mundo laboral y se puso a estudiar.

David Arias oposita a Correos en Barcelona porque en Galicia apenas hay plazas

Se presentó por primera vez en enero. Llevaba muy poco tiempo estudiando, lejos de la media de los dos o tres años que tenía la mayoría de la gente, pero aún así decidió intentarlo. Pasó el primer examen y en el segundo se quedó fuera del corte por muy poco, pero la experiencia valió la pena. Asimiló la derrota rápido y volvió a ponerse delante de los libros entre ocho y diez horas al día.

Pero entonces llegó la pandemia, y con ella la incertidumbre. Las plazas a Instituciones Penitenciarias se convocan todos los años y, en condiciones normales, Ibán tendría de nuevo exámenes el próximo mes. Pero el covid lo ha retrasado todo. La oferta anual acaba de salir con 900 plazas, pero no se sabe si los exámenes serán en primavera o se quedarán para otoño.

Los cambios en el calendario son un contratiempo porque "eu deixei de traballar para preparar os exames, cunha previsión de tempo e económica que agora alóngase moito", especifica. De cara al segundo intento, la veteranía es un arma de doble filo. "Xa viviches a situación, pero tamén tes máis presión para aprobar porque xa gastaches unha oportunidade", insiste.

BARCELONA. Con 35 años, el lucense David Arias Pérez está con las oposiciones de Correos. En realidad, ya se ha presentado otras veces pero en las anteriores ocasiones siempre le tocaba combinar los estudios con el trabajo y asegura que era "un despropósito". Desde que comenzó la pandemia le llaman menos para sustituciones y eso le da más margen. "Non son un bo estudiante, pero agora adícolle máis tempo. Vou a clase, que axuda a manter mellor o ritmo, e estudo moito polas noites, que é cando me concentro mellor", apunta.

"Meus pais son autónomos e eu non quero esa inestabilidade", dice Laura Arias

Asegura que el estado de ánimo es una montaña rusa y que el día que le toca repaso y no recuerda ciertos temas se viene abajo, pero también admite que sin trabajar pierde menos el hilo. "Cando estás cubrindo vacantes mudas moito de destino, chegas a sitios novos e tes que adicarlle moito ás rutas para coñecelas. Así que chegas á casa e é complicado tocar o libro", detalla. Prevé ir a examen en primavera, aunque el covid no permite manejar plazos fiables, y en su caso optará a las plazas de Barcelona. "Facemos os exames en Silleda, pero elixes a provincia pola que te presentas. Galicia é imposible, case non hai prazas, e Barcelona é dos sitios que menos nota piden. O meu plan é chegar ás 80 preguntas acertadas, marchar para Barcelona uns anos e cando se poida optar a un concurso de traslados", plantea. En la provincia de Barcelona le gustaría tener opción a una plaza en una población más pequeña y escaparse de la capital y de las aglomeraciones.

SIEMPRE LO TUVO CLARO. Laura Arias Fernández, de A Pumarega (Castroverde), tiene 22 años, es graduada en Ciencias Políticas y de la Administración y comenzó a preparar en marzo las oposiciones a la escala ejecutiva de la Policía Nacional. "Eu xa estudei pensando nesta saída laboral, dende o instituto teño claro que quero ser funcionaria. Os meus pais son autónomos e sei ben o que é a inestabilidade laboral", comenta. Eso explica que sea la más joven de la academia a la que acude en Compostela.

La previsión de Laura es ir a examen para inspectora de la Policía Nacional a finales de 2021. Este año hay 150 plazas para toda España, 50 más que en años anteriores, y aguarda que en 2021 también se convoque un buen número. Pero sea la cifra que sea, se encuentra animada. "Teño un ritmo moi constante. De luns a venres polas mañás preparo as probas físicas, inglés e o psicotécnico. Ás tardes estou coa teórica. Os sábados teño ximnasio o e os domingos descanso", sonríe.

La pandemia también la obligó a iniciar la preparación física en casa y, aunque ahora ya puede contar con un preparador físico, el covid no le ha permitido conocer a otros opositores "creo que iso me axudaría a manter o ánimo". Pese a ello se siente fuerte. Si se cumple su previsión irá a examen cuando lleve año y medio de preparación. "A xente que aproba ten unha media de tres anos de preparación, así que igual á primeira non sae, pero a vantaxe de ter 22 anos é que teño máis marxe de tempo", razona.

"Non vale estar oito horas cos libros se non asimilas contidos", dice Pablo Rodil

PLANIFICARSE. Cuando estaba en la carrera, el lucense Pablo Rodil Rodríguez, graduado en Biología, ya quería dedicarse a la docencia, así que en septiembre de 2017 se metió en el complejo oficio de opositor. "Presenteime á convocatoria de Educación Secundaria da Xunta no 2018 e no 2019. En ambas ocasións pasei a primeira fase, o que me deu opción a quedar nas listas de substitucións", añade.

Su previsión era volver a intentarlo en 2020, pero los exámenes se aplazaron hasta 2021 por la pandemia. A su vez, los de 2021 también se retrasaron y se harán con los de 2022. "O covid xogounos unha mala pasada", recuerda.

Pero el coronavirus también tuvo otro efecto para los oposito res de Educación: como no hubo exámenes, tampoco hubo incorporaciones pero sí jubilaciones. Si a eso se le suman las bajas y las cuarentenas, este año las listas de sustitución se están moviendo como nunca, "eu vou empatando contratos", explica este biólogo a quien dar el salto al mercado laboral le valió para confirmar que la docencia le entusiasma.

A la hora de preparar las oposiciones cree que lo más duro es la organización del tiempo. "No noso sistema educativo nunca se nos ensina a traballar unha tarefa a tan longo prazo", añade. Detalla que las pruebas de Educación tiene sus particularidades. "Non hai tanta carga lexislativa e a materia está relacionada co teu ámbito de estudo. Iso axuda, anque o desen volvemento dos temas é libre e iso implica unha gran porcentaxe de subxectividade para o estudante e para o avaliador", añade.

Pablo tiene en mente concurrir a los exámenes en 2021 en Galicia, pero tampoco descarta hacerlo en más comunidades. Su mantra para esta nueva oportunidad es planificarse: "De nada vale pasar oito horas diante dos libros se non estás asimilando os contidos", concluye.