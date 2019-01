Xosé Antonio Touriñán anuncia que deixa o 'Land Rober'

Xosé Antonio Touriñán acaba de anunciar a través das redes sociais que deixa o Land Rober da TVG. O cómico publicou unha mensaxe na que asegura que ten "que parar" e aproveita a publicación para dar as grazas a todo o equipo do programa porque, di, no saber se vai "volver". Mención especial reciben Eva Iglesias e Roberto Vilar, cos que conformaba o tridente máxico do que é o programa estrela, xunto co Luar, da TVG.

Tamén se lembra Touriñán do público polo agarimo que recibiu deles e por facer grandes a personaxes como "Ricardo, Joao Simoes, Concha e Manolo, os Gorrillas...".



As reacción dos fans do espazo e de Touriñán nas redes sociais foi case unánime e recibiu ducias de mensaxes na que lamentaban a súa saída e lle desexaban sorte.



A modo de homenxe, deixámoslles, a continuación, unha das pezas que máis pegada tivo Land Rober, a versión do Waka-waka de Touriñán y Vilar, rebautizada como Isto é tráfico.