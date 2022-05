Todo lo que necesitas saber sobre Eurovisión antes de la gran final

Como cada año, millones de espectadores de todo el mundo verán este fin de semana a través de sus pantallas el show de Eurovisión, el concurso musical por excelencia. Si bien la final no tendrá lugar hasta este sábado 14 de mayo, desde este martes ya se disputan las semifinales en Turín. La localidad italiana será también la encargada de acoger la gran final, que presentarán los conocidos artistas Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan. Además, también intervendrán en la gala los ganadores de 2021, el grupo de rock italiano Maneskin, que presentará su nuevo tema Supermodel, lanzado un día antes, el viernes 13.

Un festival marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania

Este año, la competición estará marcada por la guerra entre Rusia y Ucrania, algo que ha afectado a su propio funcionamiento. Así, tras conocerse la invasión rusa a Ucrania, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, decidió dejar a Rusia fuera de Eurovisión 2022. Cabe recordar que, en sus 64 ediciones, nunca antes un país había sido expulsado de esta manera del certamen, pese a que el festival ha acogido en su seno a dictaduras, como lo eran España cuando comenzó a participar en 1961 o Portugal en 1964.

Precisamente, como muestra de apoyo al pueblo ucraniano, se prevé que la ganadora de la gala del sábado –que llevará un mensaje de paz como hilo conductor– sea Ucrania y su himno Stefania, interpretado por la banda Kalush Orchestra.

Alivio de las restricciones de covid-19

En contraposición al escenario geopolítico, está la mejora del sanitario, lo que permite que este año Eurovisión vuelva en todo su esplendor –en 2020 tuvo que cancelarse por la pandemia y en 2021 se celebró con aforo reducido–. Este sábado, el Pala Olímpico podrá llenar de nuevo su aforo.

Eso sí, el público deberá llevar en todo momento una mascarilla FFP2 y también se requerirá un test con resultado negativo. En el propio estadio se ha abierto un centro en el que se harán unas 1.200 pruebas cada día.

Tras la primera semifinal, el camino hacia la final sigue este jueves

Más de 1,2 millones de espectadores (un 9,2% de cuota de pantalla) siguieron el martes 10 de mayo la primera semifinal de del Festival de Eurovisión 2022 a través de La 1 de TVE, donde un total de 17 países se jugaron el pase a la gala de este sábado.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la Corporación RTVE, que ha recordado que este jueves tendrá lugar la segunda semifinal del certamen europeo, que podrá seguirse a las 21.00 horas, en La 1, RTVE Play y TVE Internacional.

Tras la clasificación de Ucrania, Noruega, Portugal, Grecia, Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Moldavia y Países Bajos, un total de 18 países buscarán las diez plazas que faltan para la final. Entre ellos, uno de los favoritos, Suecia, con Cornelia Jakobs; el australiano Sheldon Riley; el polaco Ochman; o Stefan, de Estonia.

También buscarán una plaza en la final Finlandia, con el grupo de The Rasmus y Jezebel; Israel, Michael Ben David, con I.M; Serbia, Konstrakta, con In Corpore Sano; Azerbaiyán, Nadir Rustamli, con Fade To Black; Georgia, Circus Mircus, con Lock Me In; Malta, Emma Muscat, con I Am What I Am; San Marino, Achille Lauro, con Stripper; Australia, Sheldon Riley, con Not The Same.

Completan el grupo de participantes Chipre, Andromache, con Ela; Irlanda, Brooke, con That's Rich; Macedonia del Norte, Andrea, con Circles; Estonia, Stefan, con Hope; Rumanía, WRS, con Llámame; Polonia, Ochman, con River; Montenegro, Vladana, con Breathe; Bélgica, Jérémie Makiese, con Miss You; Suecia: Cornelia Jakobs, con Hold Me Closer; y cerrarán, por República Checa, la banda de electro-pop We Are Domi, con Lights Off.

Chanel, muy bien situada en las apuestas

Para España los especialistas auguran el mejor resultado del país en el certamen en lo que va de siglo XXI –concretamente, lo sitúan en el top 5–. En este sentido, destacan la desenvoltura de Chanel en el escenario y su ritmo enérgico, que destaca entre el listado de clasificados, en el que abundan las baladas.

En cuanto al vestuario, la artista interpretará el tema SloMo con un vestido negro diseñado por Palomo Spain y una chaqueta torera llena de cristales.

Chanel competirá entre los puestos 1 y 13, aunque para conocer su lugar exacto habrá que esperar hasta el viernes, que será cuando la RAI y la Unión Europea de Radiodifusión (UER) anuncien el orden definitivo de participación.