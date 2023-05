Todo lo que debes saber sobre Eurovisión 2023: el turno de Blanca Paloma, las apuestas...

La candidata para representar a España en Eurovisión 2023, Blanca Paloma, actuará en el octavo puesto con su canción Eaea en la Gran Final del certamen europeo de la canción que tendrá lugar este sábado 13 de mayo en el escenario del M&S Bank Arena de Liverpool, alrededor de las 21.45 horas.

Las austriacas Teya & Salena serán las encargadas de abrir la gala y Mae Muller, del Reino Unido, cerrará la 67ª edición del Festival. Blanca Paloma actuará justo después de Andrew Lambrou de Chipre y antes de Loreen, que representa a Suecia con su tema Tattoo.

El pasado sábado, Blanca Paloma eligió por azar actuar en la primera mitad de la gran final y esta pasada madrugada, tras conocer los clasificados de la segunda semifinal, la BBC y los productores de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) han asignado un puesto a cada país, que se detalla en la cuenta oficial de Eurovisión en Twitter que ha publicado el orden de actuación de la final de Eurovisión 2023.

Here is your #Eurovision2023 Grand Final Running Order!https://t.co/KIAQo7tp48 pic.twitter.com/3OF5rEspD2