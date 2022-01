Todo lo que debe saber sobre la final del Benidorm Fest: horarios, orden y dónde verla

Rayden será el primer artista en cantar en la final del Benidorm Fest este sábado, a partir de las 22.10 horas en La 1, seguido de Tanxugueiras, con Terra. Precisamente ambos acaban de lanzar este viernes su colaboración conjunta Averno. El certamen concluirá con la actuación de Blanca Paloma.

La representante de España en Eurovisión Junior 2019, Melani García, ha sido la "mano inocente" que ha elegido el orden de actuación.

En concreto, el orden de actuación será: Rayden con Calle de la Llorería; Tanxugueiras, con Terra; Varry Brava con Raffaella; Chanel con SloMo; Rigoberta Bandini con Ay Mamá; Xeinn con Eco; Gonzalo Hermida con Quién lo diría y Blanca Paloma con Secreto de Agua.

De cara a la final, los artistas de Benidorm Fest prometen mejoras "y sorpresas". "Lo de ayer [por el jueves] fue una fiesta; yo me olvido de las pantallas y para mí es un concierto, pero tengo ganas de mejorar las cosas que se pueden mejorar, que son muchas", ha afirmado en rueda de prensa Rigoberta Bandini, la máxima favorita a representar a España en Eurovisión 2022 con su canción Ay mamá.

Chanel, la otra gran aspirante al triunfo final tras su aplaudida clasificación en la primera semifinal, ha prometido "sorpresas" para su actuación del sábado. "Será lo del miércoles con un puntito más", ha anunciado la intérprete de SloMo.

En general, todos han coincidido en sus ganas de pulir sus propuestas de cara al sábado, como es el caso de Tanxugueiras, que han puntualizado que quieren insistir en la realización de televisión, para que se vean cosas de su propuesta que se perdieron en su momento.

"Sabemos que los gallegos van a estar dándolo todo", han anticipado sobre la "fuerza" de su tierra, que se volcó en el televoto del miércoles y las convirtió a ellas y su Terra en las más votadas por la audiencia.

Estas tres candidaturas han querido lanzar un mensaje en contra de la "toxicidad" en redes, las críticas y la polarización del público en torno a sus propuestas.

"Yo ya no abro Twitter porque es horroroso. Entre nosotras no tenemos ningún tipo de problema. Nos admiramos", ha señalado Bandini, en línea con Chanel: "Esto es un festival sobre la canción. Para gustos, colores. No hay que desmerecer a nadie, ni faltar el respeto".

El trío de pandereiteiras también ha insistido en este punto: "Somos mujeres con el mismo mensaje de empoderamiento e inclusión. Sea la que sea la que gane, pedimos que nos apoyen, porque será una propuesta empoderada, que es lo que se necesita en este momento".

Será Blas Cantó, el representante de 2021, quien entregue el micrófono de bronce a su sucesor o sucesora, en una gala que contará con "muchas caras conocidas del mundo de Eurovisión", como las de Mocedades o Pastora Soler, que será una de las artistas invitadas para actuar junto a Nia y Nyno Vargas.

Del éxito de audiencia de la segunda semifinal, que fue seguida por más de 1,7 millones de personas, con un 14,2% de cuota de pantalla, María Eizaguirre, directora de Comunicación del ente público, los ha calificado de "datos espectaculares" que muestran a una RTVE "en plena forma".

A la rueda de prensa no ha podido asistir Gonzalo Hermida, que de momento sigue confinado en la habitación de su hotel en Benidorm (Alicante) tras su positivo en covid-19.

Ante las suspicacias por que el gaditano pudiera clasificarse con un videoclip, cuando RTVE prohibió el uso de autotune en la actuación de Luna Ki, la corporación se ha limitado a señalar que "las bases ante notario" recogían ese supuesto "por enfermedad".

La prueba que se le ha realizado este viernes ha dado positivo nuevamente. Este sábado se le repetirá y, en paralelo, se está "en conversaciones con autoridades sanitarias para analizar el escenario y qué se puede hacer sobre su participación en la final".

APOYO DE ASTURIAS Y VALENCIA. Además del apoyo de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Tanxugueiras también recibieron un guiño desde el Principado de Asturias. Su director general de Política Llingüística agradece al grupo gallego su gesto al integrar el asturiano entre los idiomas de Terra .

Un peliqueiro, en el vídeoclip de 'Averno'

El grupo gallego Tanxugueiras ha vuelto este viernes a sorprender de la mano de Rayden, con el estreno del nuevo videoclip titulado Averno, que incorpora a una de las figuras más representativas del entroido gallego, como es el peliqueiro de Laza, uno de los más singulares de la provincia de Ourense.



El tema cantado en gallego y castellano que, en cuestión de horas supera las 190.000 reproducciones en YouTube, ha contado con la participación de este personaje en este nuevo trabajo, que realiza un viaje por el infierno, con el Peliqueiro convertido en una figura de autoridad.