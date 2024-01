Teresa Gareche: "Lo que no es normal es que te vaya todo bien"

Teresa Gareche se carga de un plumazo el concepto de fracaso vital en un libro cargado de humor y que podría ser la biografía de cualquiera. Defiende el derecho a vivir como cada uno quiera, al ritmo que convenga y anima a destrozar los clichés socialmente establecidos. Viene a decir que a los 30 tan lícito es cuidar un cactus como pagar una hipoteca.

¿Qué necesidad hay de contar todo esto en público?

Quería dejar claro que no tener lo que todos esperamos no es un fracaso. Es otro camino diferente, pero que también está bien. Nos meten en la cabeza que a cada edad hay que haber cumplido unos objetivos y eso es horrible. Se crean unas expectativas que raramente se cumplen.

Últimamente han salido libros nuevos sobre los 30, los 40, los 50 y hasta los 60. Tanta generalización aburre.

Aburre la generalización. Parece que todos somos muy modernos, pero se sigue escuchando eso de se te pasa el arroz o lo de la loca de los gatos. Tal vez sea envidia de no tener una vida como esas que critican.

¿Qué hay de real y qué de ficción en su libro?

Es todo ficción, pero hay muchas coincidencias. Soy actriz, como la protagonista del libro, podría ser yo. En algún momento pensé en escribir mi propia historia, pero no era capaz de no censurarme, así que me centré en lo que quería contar.

Es la historia de tantos que se van de casa para comerse el mundo y vuelven a los 30 con el rabo entre las piernas.

Es una situación recurrente que en ese momento se considera un fracaso, pero no pasa nada. Hay que tomarlo con humor. A veces pensamos que eso solo nos pasa a nosotros y lo ocultamos, pero no es así. Lo que no es normal es que te vaya todo bien.

El Blablacar es como el baño de una discoteca, un lugar propicio para contarle la vida a cualquiera

El inicio es como la vida misma. ¿Quién no ha contado sus penas en un viaje de Blablacar?

El Blablacar es psicológicamente como el baño de una discoteca, un lugar propicio para contarle tu vida a cualquier desconocido.

Una patada en el orgullo sirve de resorte para hacer la siguiente maleta.

Totalmente. A los 30 vuelves a la casa de tus padres pensando que es gratis, pero hay que pagarlo con salud mental. Te hacen ver que eso no es un hostal, que hay que hacer las cosas a su modo y recuerdas que por algo te fuiste. En este punto hay que hacer autocrítica. Somos muy machistas con nuestras madres. Las tratamos como si vivieran para nosotras y tuviesen que hacerlo a nuestra manera. No es así. En el libro aparece también Fernanda, la vecina, que está harta de que sus hijos le digan lo que tiene que hacer.

Es una etapa de la vida en la que se espera que tengas algo más que un cactus a tu cargo. Pareja, hijos, hipoteca, un sueldo regular...

Es lo que nos han metido en la cabeza. Si viene todo eso, genial, pero no es algo que haya que forzar porque hay otras opciones. Ante eso, hay un proceso de deconstrucción complicado para saber lo que quieres. Dudas de todo lo que creías que querías.

A los 30 vuelves a casa pensando que es gratis, pero hay que pagarlo con salud mental

¿Cree que eso se sabe en algún momento de la vida?

No, pero podemos saber lo que no queremos. Yo he decidido no dejarme llevar por la corriente. Ir a terapia, algo que se debe hacer no solo por bien propio, sino por los demás. Y escuchar opiniones contrarias para cuestionar las mías.

Escuchar opiniones contrarias a propósito es masoquismo.

Me ayuda a estar menos enfadada. Veo tanto dolor en esas personas que intento averiguar que hay detrás, si hay heridas o solo narcisismo.

Le echa humor a la vida.

La comedia me ha protegido toda la vida, me ayuda a gestionar mis dramas. Es una herramienta y también una ciencia que se puede aprender. Hay parte de talento, pero también se puede trabajar. Yo utilizo el poder de transmitir que tiene la comedia dramática. Soy muy así, escribo como hablo. Pero me hace ilusión que, a través del libro, ciertos grupos de mayores me tomen más en serio. Me emociona.

La chica del libro se tira de cabeza a la vida a las puertas de la crisis de los 40.

Ella decide vivir atemporal, a su ritmo. Lo que otros hacen en una década a ella le lleva dos, o a saber si lo hace.

Yo con 20 años era más vieja que ahora

Le doy un martillo para que machaque los clichés de los 30. ¿Por dónde empezamos?

No es necesario tener claro lo que quieres, ni siquiera tu profesión. Puedes volver a empezar en cualquier momento. No tienes ni siquiera que saber si quieres hijos. Es momento de empezar a tener nuevos amigos del alma. Es una edad en la que las relaciones van más rápido. Ni tienes que ser casera, puedes salir si quieres. Y la ropa. Aunque me digan que ya no es edad para poner falda corta, yo me la pondré hasta que quiera. También te dicen que tienes que tener ahorros. ¿Para qué? Y una vivienda. ¿Y si quiero recorrer el mundo y vivir cada año en un lugar sin asentarme? Yo con 20 años era más vieja que ahora.

De esto se sale.

Sí, se sale, pero está bien vivirlo para ver lo que quieres. Intentamos evitar el dolor, pero hay que pasarlo.

Déme un motivo para comprar su libro.

Es útil para quien se sienta presionada, loca, para quien necesite saber que se puede cambiar siempre. El libro va de lo que no quieres, de establecer tus límites.