Teodor de Mas: "Ahorrar es como dejar de fumar, al principio cuesta"

Dice que "ser rico es tener tiempo" y él ha invertido el suyo en escribir un libro (El arte de hacer dinero) para quien quiera mejorar su situación económica y afrontar con solvencia las adversidades de la vida. Teodor de Mas aplica el saber popular a la economía actual y propone una receta lenta, pero segura, para hacerse rico. Advierte, para que nadie se lleve a engaño, que no hay fórmulas mágicas y que la tarea no es fácil.

¿Usted sabe algo que los demás ignoramos?

No es cuestión de saber más, sino de no olvidar lo que nuestras abuelas ya sabían. Hay que tener presente ese saber de la hormiguita que era tan común en el campo y que abandonamos cuando nos mudamos a la ciudad. En la vida dependemos de que nos vaya bien o mal, hay que protegerse para lo que pueda pasar y una buena manera es siendo conservadores, no gastando todo lo que ganamos.

Dice que a ahorrar se aprende en casa y en su libro cuenta lo que ha aprendido de cada rama de su familia. ¿Hay esperanza para quien no venga de estirpe ahorradora?

Vengas de donde vengas seguro que puedes aprender, pero el origen condiciona. Es más fácil si lo ves en casa, cuestión de hábitos, pero también de sentido común. No gastar en tonterías, tener un presupuesto... En nuestra familia seguro que tenemos abuelos ahorradores y malgastadores. Yo sintetizo lo que me transmitieron mis ocho abuelos.

Hacerse rico no es fácil ni rápido, requiere esfuerzo y un proyecto de ahorro de por vida

Ahorrar no siempre es fácil.

Es como dejar de fumar. Al principio cuesta, parece que no compensa, pero merece la pena. Cuando dejas de consumir parece que vives peor. El primer año no es fácil porque tienes que prescindir de gastos, pero después tu vida mejora. No debemos vivir como si el dinero no importara porque no es cierto. Lo condiciona todo. Una vez puesto en marcha el plan de ahorro, el dinero trabaja para ti.

Entiendo que ahorrar no es acumular dinero, sino ponerlo a trabajar.

Sí, en la cuenta del banco no sirve de gran cosa. El dinero solo sirve para invertirlo y ganar más.

¿Y cómo se hace eso?

Es más difícil ahorrar que invertir. Hay cuatro o cinco opciones simples: inmuebles, acciones, empresas propias o financiar proyectos de otros. Cuando empiezas a invertir lo primero es no perder lo que has ahorrado, proteger la riqueza. Poner los huevos en distintas cestas también es buena opción, diversificar la inversión modestamente si no tienes claro qué hacer.

Lo primero que recomienda en su libro para hacerse rico es estudiar.

Alguna madre me escribió para darme las gracias por el consejo. Quien piense que se va a hacer rico en dos días está equivocado. Estudiar es la mejor forma de protegerse. No te hace rico, pero evita que seas pobre de todo. Si vas a la universidad nunca vivirás debajo de un puente porque tendrás más facilidades que quien no estudie para encontrar trabajo, para presentarte a unas oposiciones... Nos regimos por la ley de la oferta y la demanda. Hay que estudiar para ser mejor que los demás.

El dinero lo condiciona todo. No debemos vivir como si no importara porque no es cierto

En su libro apunta momentos cruciales en la vida en los que es importante tomar decisiones.

Cuanto antes, mejor. Tener una estrategia de ahorro a largo plazo es fundamental. Yo siempre fui ahorrador, pero a los 25 años, cuando me fui a vivir con mi pareja, establecí unos objetivos concretos. Le propuse ahorrar un 25 por ciento para siempre y me preguntó si estaba loco. ¿Para qué? Para estar tranquilos. ¿Para quién? Para nuestros hijos. Ahora sería más fácil, pero entonces teníamos sueldos bajos y fue complicado. A veces se comparaba con otra pareja de amigos que iban de vacaciones y gastaban todo lo que ganaban. Ellos hacían más cosas que nosotros, pero cuando todos nos quedamos sin trabajo nosotros salimos adelante porque nuestros ahorros estaban trabajando para nosotros. Ellos no. Su convivencia era tan difícil que se divorciaron. El dinero condiciona mucho la vida. Es importante dejarlo claro cuando se escoge pareja. Lo primero que hay que preguntarle es si quiere ahorrar y cuántos hijos quiere tener. Si no vamos por el mismo camino, mejor no seguir adelante.

Seguro que ha espantado alguna novia con esas cuestiones.

Alguna supongo que sí.

A veces la economía familiar no da margen de maniobra. Cuando el objetivo no es hacerse rico, sino llegar a fin de mes, ¿qué se puede hacer?

Ahí es realmente importante ahorrar. Cuando te sobra el dinero no necesitas guardar por lo que pueda pasar, pero si no te sobra hace falta.

El riesgo cero no existe, pero a mayor riesgo, más posibilidad de lograr rentabilidad alta

Cuando tienes poco, cuesta arriesgar los ahorros.

Eso está estudiado. Se llama aversión al riesgo y nos pasa a todos. Riesgo siempre hay, el riesgo cero no existe. También es cierto que a mayor riesgo, más posibilidad de obtener una rentabilidad alta.

En resumen: pasar de pobre a rico no es fácil.

No es fácil ni rápido, requiere esfuerzo y una estrategia de ahorro para toda la vida.

¿Usted a qué se dedica?

Soy autónomo. Hago de intermediario entre empresas que necesitan dinero e inversores que quieren sacar partido al suyo.