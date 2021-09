Los psicólogos señalan que los intentos de suicidio se dispararon entre los jóvenes en 2020

Las tentativas de suicidio se incrementaron en un 250 por ciento en la población infantojuvenil durante 2020, según ha alertado el psicólogo Luis Fernando López, miembro del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y coordinador técnico del programa Hablemos de...Suicidio, impulsado por dicha institución colegial y que se ha presentado este martes.

"Este dato, obtenido de estudios realizados por organizaciones no gubernamentales de atención telefónica y presencial como la fundación Anar, nos indican que sin salud mental no podemos hablar de salud, y sin planes de prevención adecuados en esta materia es esperable que las cifras de suicidio sigan aumentando", ha advertido López.

Asimismo, el psicólogo ha señalado que, pese a que hubo un total de 3.671 suicidios en 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística, esta es una "cifra infradatada", ya que, en muchas ocasiones, las muertes registradas como accidentales son realmente suicidios, "lo que podría multiplicar el número de casos por 2 o incluso por 3", subraya el experto.

En este sentido, ha puesto de relieve la necesidad de crear planes de prevención del suicidio, en línea con lo que viene pidiendo la Organización Mundial de la Salud, "con el fin de sintetizar respuestas comunes de un fenómeno que requiere de vigilancia pública". "Diferentes comunidades autónomas están elaborando planes de prevención con resultados que muestran la reducción de cifras de suicidio tras la implantación, por tanto, es sorprendente que no dispongamos de un plan nacional de prevención, cuando se ha datado, en las comunidades que lo han llevado a cabo, que disminuye las tasas de suicidio", ha sentenciado.

Por todo ello, ha explicado que los objetivos del proyecto 'Hablemos de...Suicidio' es "atender esa necesidad integral de abordar la conducta suicida desde la complejidad del fenómeno, con un enfoque multidisciplinar, que permita atender los ejes de acción y desafíos futuros, algo necesario si queremos ser agentes de prevención de esta pandemia silenciosa que es el suicidio".

Por su parte, el decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, José Antonio Luengo, ha destacado que, en España mueren en torno a 10 personas a diario por suicidio, "en el mayor de los casos ocultados bajo el estigma, el tabú y el silencio que envuelve una realidad que causa en torno a un millón de fallecimientos en el mundo cada año, una muerte cada 40 segundos".

EL SUICIDIO NO SIEMPRE VA LIGADO A LA ENFERMEDAD MENTAL. En este punto, ha aclarado la importancia de no situar como sinónimos trastorno mental y suicidio. "Muchas personas que tienen un trastorno mental piensan en la posibilidad de dejar de vivir, pero no todas las personas que se suicidan tienen un trastorno mental", ha aclarado.

Por ello, ha destacado que el objetivo de Hablemos de...Suicidio es visibilizar esta realidad y acabar con el tabú hablando e informando sobre ello a la sociedad, poniendo fin al "mito" de que, si se hace, se darán "conductas imitativas". "La sociedad tiene que entender la necesidad integral de disminuir las tasas de suicidio y el sufrimiento de personas con ideación suicida", sostiene. En este sentido, el proyecto presentado este jueves por la organización colegial desarrollará diferentes iniciativas en torno a diversos ejes de acción, permitiendo hacer de altavoz de profesionales, supervivientes, sobrevivientes.

"Lo importante es hablar bien y saber mandar el mensaje", ha subrayado Luengo, para añadir que "no se trata de hablar de los suicidas, sino del fenómeno, las causas, sabiendo que se puede prevenir". En cuanto a la atención de salud mental que puede recibir una persona con ideación suicida, el experto ha denunciado que la ratio de psicólogos en el Sistema Nacional de Salud y en salud mental especializada es "ridícula", no solo comparada con Europa, sino "con lo que sería necesario".

"La Atención Primaria requiere de más psicólogos", ha reclamado Luengo, algo con lo que ha estado de acuerdo Román Reyes, quien ha acudido a la rueda de prensa en representación de la Plataforma Stop Suicidios, y ha denunciado que el estado de la salud mental en España es "demencial".