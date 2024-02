"Tengo obras mejores que el mural de Julio César"

Cuando era niño, ¿qué soñaba que sería al crecer?

Recuerdo que decía que quería ser pintor, pero no tengo muy claro si era pintor al uso o artista plástico, pero sí tengo muy grabado que respondía eso. Creo que, al final, todo lo que tenemos dentro sale de una o otra manera.

¿Qué piensa cuando ve a un crío en la la calle, espray en mano, ante cualquier pared?

Pues que está disfrutando y se está expresando libremente... y que pobres los padres cuando tengan que limpiarle la ropa o pagar las multas.

En este momento vive de sus murales, ¿cree que podrá seguir haciéndolo a largo plazo?

Es algo que no me preocupa, no quiero estar pensando en el futuro porque me estresaría. Soy de vivir el presente con intensidad y disfrutar de que ahora sí puedo vivir de lo que me gusta.

Su mural de Julio César frente a la muralla de Lugo fue reconocido como el mejor grafiti del mundo en 2021 por Street Art Cities. ¿Tocó la gloria como el general romano?

No, aunque sí es cierto que me dio un impulso muy importante. Tengo obras mejores, pero en esta se juntaron varios factores para que funcionara como funcionó.

Este año, tres gallegos coparon el podio. Además de calidad, ¿pudo haber falta de competencia?

¡Qué va!, ¡ja, ja, ja! En Galicia hay muy buenos muralistas y mucha iniciativa, y eso es una buena fórmula. Además, desde que en 2021 ganó la obra de Julio César, la aplicación Street Art Cities cogió mucha fuerza en Galicia, pero competencia en el mundo la hay toda.

¿Qué adjetivos lo definen?

Sacrificio, investigación y evolución. En mi trabajo no me planteo quedarme con cuatro colores y tirar millas, creo que venimos al mundo a evolucionar como personas, a preguntarnos cosas y a conseguir esas metas. Lo que pinto hoy seguramente no será ni parecido a lo que haga mañana, porque no me gusta estar atado a nada.

Lo mejor para empezar el día...

Empezarlo con música y dándole un beso a mis hijos.

¿Qué tres personajes gallegos vivos citaría como referentes?

No soy muy fanático de nada, pero me quedo con Diego Rivas, del que me flipa la dedicación que tiene a su trabajo; Abraham Cupeiro, un auténtico genio, y Luis Tosar.

Fuera de Galicia, ¿hay algún lugar en el que se sienta como en casa?

No, he estado en muchos sitios, pero no. Lugo es fascinante: su frío, su niebla, nuestra retranca... no sé por qué puede ser la ciudad con más suicidios si es maravillosa,¡ja, ja, ja!

El trabajo lo llevó a Guinea, ¿África cambió su perspectiva vital?

África te cambia, pero olvidamos muy pronto y volvemos a las costumbres de antes. Creo que todos deberíamos ponernos en situación y valorar la suerte que tenemos. Aquí ves que la gente pasa el día quejándose por tonterías y, en cambio, cuando estás con quienes no tienen nada ves que son felices. Ahí te das cuenta de que algo falla.

¿Cuál es su plan perfecto para desconectar?

Irme al monte, hacer deporte o pasar un día en familia o con amigos, pero me cuesta desconectar, la profesión me tira.

Cuando sale con sus amigos, ¿prefiere vino o cerveza?

Depende de la ocasión, pero normalmente cerveza.

En la mesa, lo pierde un buen...

Un plato de huevos fritos, con patatas y chorizo.

Cuando le toca cocinar, ¿cuál es su especialidad?

No soy mucho de cocinar, pero lo que mejor se me da es la paella y la tortilla de patatas.

Si pudiera viajar en el tiempo, ¿dónde aparecería?

Iría al futuro, para ver cómo acabará todo esto.

¿Qué serie ha logrado engancharlo más?

No veo muchas series, pero podría decir que ‘La dimensión desconocida’.

¿Qué defectos soporta peor?

Que me rayen la cabeza con chorradas o que me hagan perder el tiempo.

¿Cuál es su reto pendiente?

Seguir conociéndome.