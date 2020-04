Telecinco explica por qué su reportero parecía tener fiebre en Ifema

Detectando la fiebre en directo. "Llevamos ya varias pruebas y nos hemos puesto un poco nerviosos" 🤣🤣🤣. @APM pic.twitter.com/g8EUaY56ss April 13, 2020

Isabel Jiménez daba paso durante Informativos Telecinco a Lorenzo Díaz. El reportero tenía la misión de mostrar al público cómo funciona una cámara térmica instalada en Ifema. El objetivo de la misma no es otro que detectar a personas que tengan fiebre. Todo iba según lo previsto hasta que, para mostrar la precisión del aparato, Díaz pasaba por delante de la cámara, que arrojaba una lectura superior a los límites normales (37,5 grados), lo que hacía saltar las alarmas ante la posibilidad de que tenía fiebre.

"Ahora mismo está saltando porque llevamos ya varias pruebas y nos hemos puesto un poco nerviosos. Pero eso es lo que pasa, que se marca mi nombre en rojo y salta una pequeña alarma cuando se superan los 37,5 grados", apuntó Díaz para dar término a la conexión, muy comentada en las redes sociales.

Ya en el informativo de la noche, presentado por Pedro Piqueras, Díaz explicaba que "el principal motivo ha sido que llevaba un rato con el foco de luz de la cámara en la cabeza y ha provocado que la temperatura de mi frente sea un poco más alta. Después de ese directo, he acudido al interior de Ifema bien protegido donde me ha atendido un doctor que me ha comprobado con un termómetro digital que tenía 36,7 grados". Además, un técnico corroboraba la versión del periodista, explicando que tras apagar el foco y pasados unos minutos lo habían sometido a la misma prueba y mostraba una temperatura normal.