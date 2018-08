'Tecendo soños', a unión das mulleres rurais a través da agulla e o fío

As mulleres do concello da Veiga (Ourense) inauguraron este sábado na Praza do Toural da localidade a exposición Tecendo rúas. Tecendo soños, unha iniciativa impulsada pola Asociación de Mulleres Rurais e o Consistorio na que se poden ver confeccións realizadas por veciñas do municipio ourensán a través de agulla e fío.

O proxecto naceu co obxectivo de crear un espazo de interacción social entre os habitantes e, á súa vez, fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres do municipio ourensano, que se reuniron durante tardes enteiras para elaborar as pezas e os obxectos que forman parte da exposición.

O acto de inauguración, que serviu de homenaxe ao traballo das mulleres rurais en favor do desenvolvemento económico e social do municipio, foi ambientado polas gaiteiras da Banda Real da Deputación de Ourense e incluíu a entrega de medallas ás mulleres que colaboraron no proxecto de recuperación das cantigas tradicionais.

Así mesmo, contou coa presenza da secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, do rexedor da Veiga, Juan Anta Rodríguez, e da presidenta da Asociación de Mulleres Rurais do municipio, Julita Rodríguez Barrio.

López Abella subliñou a importancia desta iniciativa, que conta co apoio económico da Secretaría Xeral de Igualdade, e instou aos seus creadores a que continúen desenvolvendo proxectos útiles para as mulleres da Veiga.