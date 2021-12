"Si Tanxugueiras no van a Eurovisión empiezo un golpe de Estado"

Alaska, Màxim Huerta e Inés Hernand serán los presentadores de la primera edición del Benidorm Fest, la preselección de España para escoger a su representante en Eurovisión 2022 y en el que participa el grupo gallego Tanxugueiras. El evento se celebrará el 26, 27 y 29 de enero en el Palau l'Illa de la ciudad alicantina.

Así lo ha anunciado la Directora de Contenidos Generales en Radiotelevisión Española, Amalia Martínez de Velasco, en la rueda de prensa de presentación de los 14 candidatos del Benidorm Fest, donde se elegirá al representante de España en Eurovisión 2022, que se celebrará en Turín (Italia) el 14 de mayo. En la rueda de prensa han participado los 14 candidatos a representar a España: Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Chanel, Gonzalo Hermida, Javiera Mena, Luna Ki, Marta Sango, Rayden, Rigoberta Bandini, Sara Deop, Tanxugueiras, Unique, Varry Brava y Xeinn.

Tanxugueiras, el grupo gallego formado por Aida Tarrío y Olaia y Sabela Maneiro —estas dos últimas presentes en el evento inaugural— parte como favorito en los sondeos con Terra. Afirman que la canción nace del deseo de "normalizar y visibilizar las lenguas cooficiales". "Queremos representar a todos y todas, no sólo a la cultura gallega. Es un sueño que por primera vez una canción en una lengua cooficial llegue a este tipo de certamen", agregaban.

En su presentación deslumbraron a todo el mundo. La propia cuenta en Twitter de Eurovisión RTVE aseguraba que "nos hemos quedado con ganas de más", pero a ella se han unido cientos de usuarios encumbrando el "laralalá" de Tanxugueiras: "Como no vayan a Eurovisión empiezo un golpe de Estado", "me cago encima, necesito que ganen", "mi canción favorita", "en el mundo también pasan cosas bonitas", "a ganar Eurovisión, reinas", etc.

Es que solo dos de ellas a capella se comen a la mayoria de las candidaturas. Qué más queréis? https://t.co/47myKjeb5m — Casperdio? (@JotaCasper) December 23, 2021

Es que no me pueden gustar más!! Simplemente con sus voz ya impactan, su directo va a ser espectacular.#Tanxugueiras tienen que ir a Eurovision. Estoy segura de que van a petarlo!! https://t.co/RUypGSn1bn — 💣Chus ATM 💣🥁 (@chussule) December 23, 2021

ES QUE SON LAS MEJORES DIOSMIO LAS AMO TANTISIMO https://t.co/YN6i3zNFj7 — ronaldinho69 (@alienbabe000) December 23, 2021

Me cago encima necesito que ganen https://t.co/VSJleWHmoj — 🇨🇾 🇸🇲🇷🇸/ LILY LANINI (@Fuckmybodymind) December 23, 2021

Como no vayan a eurovision empiezo un golpe de estado https://t.co/GbxQohrxSP — Lovely 𝕷𝖎𝖑𝖎𝖙𝖍 ⎊ (@Yundrea_jk) December 23, 2021

Mi canción fav para Eurovisión, cero dudasss https://t.co/wniSCrhkom — More (@jmmorejudo) December 23, 2021

a ganar eurovisión reinas https://t.co/hhockuBOM2 — elena 🌙 (@eleenaaramirezz) December 23, 2021

Olaia y Sabela Maneiro también quisieron ayudar a todo el público a pronunciar correctamente Tanxugueiras. Se animaron las Azúcar Moreno, que mostraron una gran habilidad que achacaron a su frecuente asistencia al Luar. Las Tanxugueiras aprovecharon el momento para mandar un saludo a Gayoso.

COMPETIDORES. Sus principales competidores serán Rayden con su Calle de la llorería y por Rigoberta Bandini con Ay mamá.

Otros participantes tiene más experiencia sobre el certamen, como las hermanas Toñi y Encarna Salazar, conocidas como Azúcar Moreno, quienes en 1990 representaron a España con la canción Bandido y quedaron en 5º posición. "Nos haría mucha ilusión volver a Eurovisión a presentar Postureo. Nos estamos preparando psicológicamente para ello, ya que es un concurso muy grande y hay que estar muy concentrado", incidían.

DOS SEMIFINALES Y UNA FINAL. El Benidorm Fest contará con dos semifinales y una final. En cada semifinal participarán siete artistas: las cuatro más votadas de cada semifinal se clasificarán para la gran final a ocho.

El ganador/a será elegido por votación: 50% jurado profesional (60% nacional, 40% internacional); y 50% público (50% televoto, 50% compuesto por una muestra de la población española seleccionada mediante reglas estadísticas y demoscópicas). Un criterio -utilizado en festivales como Sanremo o Melodifestivalen- que asegurará que el resultado final recoja de la manera más fiel posible los gustos de la mayor parte de los españoles.