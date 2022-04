Tanxugueiras, ahora también imagen de una conocida marca deportiva

El éxito del grupo gallego Tanxugueiras sigue abriendo puertas al trío conformado por Aida Tarrío y las hermanas Sabela y Olaia Maneiro, que ahora dan el salto a la moda. Lo hacen para promocionar una conocida marca deportiva, Reebok, que ha contado con las pandeireteiras en una campaña que "combina o pasado e o presente", según han explicado las propias artistas en sus redes sociales.

Las gallegas han publicado una imagen en su cuenta de Instagram en las que aparecen ataviadas con conjuntos de ropa deportiva de la marca, pero luciendo por encima algunas prendas tradicionales del folclore gallego.

"Unha das nosas metas é romper fronteiras. Visibilizar. Amosar outras realidades. Beber da nosa tradición abrindo unha nova senda para reinterpretar e evolucionar, dende o hoxe, a música das nosas avoas", explican Tanxugueiras en el texto que acompaña a la fotografía. "Por isto nos fai especial ilusión participar nesta campaña combinando o pasado e o presente para facervos chegar unha nova realidade, sen prexuízos", concluyen.

