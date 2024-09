Tania Pasarín-Lavín: "La alta capacidad solo se detecta cuando da problemas"

La diversidad enriquece, pero requiere la atención adecuada. Tania Pasarín-Lavín se ha propuesto acompañar a las familias de niños con necesidades educativas especiales. Su libro Mi hijo es extraordinario pretende servir de guía en el camino hacia una vida mejor.

Las necesidades especiales se hacen más evidentes con el inicio del curso escolar.

Las familias suelen estas más conectadas con el sistema educativo al principio de curso y, sobre todo, cuando los alumnos empiezan etapas, cuando cambian de ciclo. Esos momentos nos ponen alerta y nos preocupan, sobre todo tras meses de no hacer nada. El inicio de curso es una reconexión, aunque las familias también detectan cosas durante el verano porque hay más contacto con los niños.

Está de moda poner etiquetas, pero tienen doble filo.

En general hay un exceso de etiquetaje en todos los ámbitos de nuestra vida y con los niños también. No todos los niños inquietos tienen hiperactividad ni los que tardan un poco en hablar son autistas, pero tampoco es correcto que los adultos digamos que tenemos ansiedad cualquier día que nos ponemos nerviosos. Para poner una etiqueta tienen que darse unos indicadores, sostenidos en el tiempo y de manera intensa. Y no hay que olvidar que los niños son niños. Pero teniendo esto claro, hay que etiquetar lo que necesita etiqueta porque sin etiqueta no hay recursos.

La aceptación de una necesidad especial es difícil de digerir para los padres en solitario

Identificar un problema es el primer paso para solucionarlo.

Sí, aunque en el caso de las necesidades especiales no siempre es posible hacerlo rápido porque las evaluaciones requieren tiempo y los terapeutas de los centros educativos están desbordados.

¿Qué hacer cuando se detecta una necesidad educativa especial?

Normalmente el proceso para identificar un caso lo inician las familias o los tutores de los alumnos al detectar que no alcanza los hitos de desarrollo, que tiene alguna dificultad. Los orientadores de los centros deben evaluar la situación. Familia y docentes deben ir mano a mano para definir la necesidad y el apoyo necesario.

El título del libro concentra las preocupaciones de muchos padres. ¿Qué hay tras la portada?

Primero una parte de identificación de las diversas necesidades y, a continuación, una guía para orientar a los padres sobre sus derechos, herramientas para gestionar la situación, dónde pedir ayuda. Procuro también ofrecer un acompañamiento hasta la aceptación porque digerir lo que tu hijo tiene no es fácil. Los padres deben saber que es común la negación, incluso sentir culpa, preguntarse si podrían haberlo evitado...

Hay que ver la diferencia en positivo. La diversidad enriquece

Las necesidades especiales son tan diversas que es complicado abarcarlas en un libro. ¿Cuáles aborda?

Autismo, TDAH, dislexia, altas capacidades... estas últimas son las grandes olvidadas porque llaman menos la atención. Solo se detectan cuando el niño empieza a dar problemas, cuando pierde el interés por ir a clase porque se aburre o cuando no encaja en ningún grupo de su edad porque le interesan las ciencias y no los dibujos animados. Dentro de las altas capacidades hay personas superdotadas, con capacidad extraordinaria para todo, y otras con talentos específicos para una materia, un deporte...

Tras cada diferencia hay un potencial. ¿Cómo averiguarlo?

En eso consiste mi investigación, en averiguar cómo las funciones ejecutivas y los aspectos cognitivos contribuyen a desarrollar el talento de las personas. Y no solo es talento ser bueno en matemáticas. Messi es tímido, no se expresa bien, pero es un deportista excelente.

Muchos talentos se pierden en estructuras educativas rígidas.

Hay que potenciar lo que a cada uno se le da bien. Mandamos a clase de matemáticas al niño cuando se le dan mal, pero no si se le dan bien, que es cuando más provecho sacaría de ellas. Hay que potenciar lo que a uno se le da bien, que el niño pueda orientar su tiempo libre hacia lo que le guste o simplemente ir al parque, que es beneficioso. Cada vez cargamos más la agenda de actividades extraescolares por necesidades de conciliación de los padres y los niños llegan a casa exhaustos.

Para las familias no siempre es fácil detectar el potencial que hay tras la diferencia.

Hay que ver la diferencia en positivo. Es una condición que permite aprender mucho, enseña a valorar las cosas. La diversidad enriquece, aporta valores, abre la mente. Pero hasta llegar a eso hay un camino difícil y largo que los padres recorren casi siempre en soledad. Suele pasar un tiempo hasta que consiguen ponerle un nombre a lo que les ocurre. "No era yo, hay algo detrás", esa conclusión es dura, pero alivia.

Sobre la autora

Tania Pasarín-Lavín es doctora en Educación y Psicología y especialista en investigación e innovación educativa. Da clases en la facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo.

Tras varias publicaciones especializadas sobre atención a la diversidad, se ha propuesto trasladar ese conocimiento científico a la población en general. El libro Mi hijo es extraordinario traslada en tono divulgativo las conclusiones de años de investigación.

Tania Pasarín-Lavín ofrece contenido sobre temas educativos a través de su cuenta de Instagram @ser_maestra.

Se ha convertido en un referente en las redes en materia de atención a la diversidad y en el ámbito de las necesidades especiales.