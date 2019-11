Tamara Falcó, de la jet a reina de los fogones en 'MasterChef Celebrity'

Hablar de Tamara Falcó es hacerlo de una de las celebridades de la jet set, una mujer acostumbrada al lujo y a una vida de altos vuelos, que, sin embargo, a base de trabajo y constancia ha logrado despojarse de prejuicios y clichés para convertirse en reina de los fogones en MasterChef Celebrity 4.

La hija de Isabel Preysler y el marqués de Griñón ha vencido este miércoles noche por ínfimos detalles al actor Félix Gómez en una gran final en la que ambos han exhibido una gran evolución en la cocina, con dos menús que perfectamente podrían lucir en cualquier carta de un restaurante de estrella Michelín.

Ambos han brillado utilizando un sinfín de técnicas de alta cocina, pero ha sido Falcó la que se ha acabado llevando el gato al agua con un menú inspirado en su familia y que ha dejado boquiabiertos al jurado, entre el que se incluía el prestigioso chef Joan Roca, cuyo restaurante, el Celler de Can Roca, ha servido también como laboratorio de aprendizaje para la flamante ganadora.

- "¿Mario sabes que me casé en Illescas?

- ¿Con cuál de tus maridos?

- ¿Déjame pensar no me acuerdo?



Grandiosa Isabel bromeando #MCCelebrity pic.twitter.com/59In0ndgA9