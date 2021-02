Talento made in Lugo, el triunfo de los artesanos de la provincia

Con sus manos modelan, tejen, pintan y elaboran piezas únicas de cerámica, textil, madera o metal. En el lenguaje de las redes sociales e internet se les llama ‘makers’ pero son los artesanos de toda la vida, que guardan oficios centenarios y les dan una nueva oportunidad entre el público que busca aire puro y diferenciación entre el rodillo aplastante de las producciones en serie.

Según la marca Artesanía de Galicia, en la comunidad hay más de 600 talleres artesanales y la producción en Lugo no tiene nada que envidiar a la del resto de Galicia. Uno puede comprar menaje de hogar, juguetes, ropa, complementos, joyería, instrumentos y casi cualquier cosa con sello de identidad sin salirse de los confines provinciales.

En muchos casos se trata de firmas que pasan desapercibidas en el mercado nacional pero especialmente valoradas en el extranjero, que arrasan en ferias del sector como la tradicional Formex de Estocolmo y protagonizan portadas de revistas internacionales con mucho peso en el mundo del diseño. Algunas marcas se mantienen muy fieles a la tradición, otras le dan una vuelta de innovación y fusionan técnicas de distinta procedencia. Pero, en cualquier caso, el resultados siempre son piezas únicas de gran calidad.

El covid también ha pasado su amarga factura a los grandes artesanos lucenses. La suspensión de ferias, tanto locales como internacionales, ha cerrado uno desus principales canales de venta, pero internet está funcionando como revulsivo y abre una nueva oportunidad en una sociedad que también mira cada vez más a lo local y a lo identitario. A continuación les ofrecemos una muestra del buen hacer de los artesanos lucenses. No están todos los que son, pero se adjunta una selección de distintos oficios, sectores y localizaciones. Es solo un primer acercamiento a un gremio que tiene mucho que decir y que sabe más que nadie de calidad y esfuerzo.

Armaior → Madera de olivo

La firma Armaior tiene su taller y tienda en A Toca, en el municipio de Quiroga, y está centrada en la elaboración de piezas de decoración y cocina con madera de olivo, uno de los árboles que definen a la propia comarca quiroguesa. Del torno y de las manos de Pablo González salen cubiertos, tablas de cortar, cascanueces y todo tipo de menaje de alta calidad. Además, hacen piezas personalizadas al gusto del cliente. La madera de olivo tiene unas características únicas para su uso en cocina. Es dura y de fibras cruzadas, lo que le aporta mucha resistencia. Además, es muy poco porosa, un factor que influye en su capacidad impermeable y antibacteriana. Su olor y su veteado la hacen, además, especialmente atractiva. Chefs como Pepe Solla o Javier Olleros han confiado en la casa quiroguesa para parte del menaje de sus restaurantes. También es fácil reconocer las piezas en los locales Culler de Pau, O Silabario, Nova u O Tamarindo. Armaior vende en sus instalaciones de A Toca, por internet (artesaniaarmaior.com) y en gran parte de las ferias relacionadas con la artesanía o la gastronomía de Galicia y el extranjero.

Milbrumas → Líneas puras

Estefanía Gazol es el alma de la firma lucense Milbrumas. Es una persona creativa vinculada siempre al mundo de las artes. Tiene una amplia formación en joyería y en 2015, después de trabajar con otros artesanos, fundó su propia marca. Las piezas de Milbrumas se caracterizan por su diseño minimalista, de líneas puras. Explica Estefanía que su trabajo «comienza siempre con una idea que boceto sobre papel y que, según el diseño, puede precisar de un prototipo posterior que me permite verla en volumen y valorar su comodidad y funcionalidad. Esto es algo que busco en todas mis creaciones: que sean diferentes, pero a la vez ponibles». Trabaja siempre con plata de ley, que puede ir combinada con otros materiales como madera, piedras naturales o azabache. Son colecciones de poca tirada, series limitadas y piezas únicas. También hace trabajos personalizados por encargo. Parte de los artículos de Estefanía Gazol están disponibles en la página web www.milbrumas. com y en algunas tiendas como El Alquimista de Lugo o Breca, Artesás de Galicia, en Santiago de Compostela.

Pilar López Cupeiro → Decoración mágica

Pilar López Cupeiro trabaja en el campo de las artes plásticas y del diseño en su taller de Cospeito desde el año 2001. Sus primeros trabajos eran volúmenes escultóricos en cartón piedra y fibra de vidrio. Después cursó Modelismo en cerámica y dibujó y modeló piezas de cerámica únicas y series limitadas. Estudió también Bellas Artes y Diseño de Interiores y el paso por la facultad le abrió "outros campos de visión, disciplinas e técnicas. Alternaba os estudos co traballo no obradoiro elaborando luminarias", apunta. De la combinación de disciplinas surgió el trabajo actual: "Mesturo o debuxo e a pintura coa iluminación, xurdindo as ‘caixas de luz artísticas’. A ilustración permíteme crear espazos e historias en miniatura, onde a luz forma parte do debuxo conseguindo unha terceira dimensión e dotándoo de enerxía, de vida", dice. También tiene otra colección llamada ‘Transportaluces’, que recoge luminarias de sobremesa que también son bolsos que transportan luz consiguiendo un efecto mágico. Sus piezas se pueden adquirir en el taller y en la tienda en línea www.pilarcupeiro.com.

En Lá → Textil y papel

La artesana Pilar Rodríguez maneja varias disciplinas del sector textil y de los complementos. Tras una larga trayectoria, en la actualidad trabaja con un tejido propio que elabora ella misma a base de lana cardada de oveja que con distintos procesos mecánicos logra prensar y conforma piezas, sin trama ni urdimbre, aptas para la confección. Sobre este tejido aplica tintes con procedimientos como el shibori (de origen japonés) y hace además estampación botánica de hojas de plantas y flores. La materia prima resultante la utiliza para pañuelos, sombreros, vestidos y todo tipo de prendas y complementos. También hace estampación botánica sobre cuero e incluso sobre papel. Con el papel elabora libretas y cuadernos. Además, Pilar Rodríguez Gonda, que se ha formado en múltiples campos, cuenta con una amplia experiencia en la creación de sombreros y tocados para novia e invitadas, en los que mezcla tejidos, cerámica y metal, dando como resultado piezas únicas y totalmente personalizadas. En Monforte dispone de una tienda, llamada En Lá, en la que vende sus colecciones y también piezas de otros artesanos.

Lanalutum → Paleta natural

En el año 2015 Isabel Carril puso en marcha Lanalutum, una firma lucense que trabaja cerámica y algo de gres. Reconocerán las vajillas y piezas de Lanalatum por su paleta cromática. Al principio el blanco y el negro eran los protagonistas de todas las piezas. De hecho, una de sus colecciones más fotografiadas, Grafitto, rinde precisamente homenaje al lápiz y al boceto como inicio de todo. En los últimos tiempos, Lanalutum ha incorporado algunos colores, pero siempre tonos naturales, en clara conexión con la naturaleza de la que procede la materia prima con la que trabajan. «Somos muy reservados con el color. Un poco porque la temperatura del horno limita mucho los experimentos en este campo, pero principalmente porque no está en nuestra filosofía de trabajo, que busca líneas más naturales, en sintonía con el entorno», detalla. Lanalutum elabora sus propios moldes, que se tallan y desarrollan hasta dar con la forma adecuada. Después se usan para hacer series pequeñas o encargos personalizados. Además de las vajillas, tiene decoración y joyería y son conocidos sus galgos ‘greyhound’. Puedes conocerlos en www.lanalutum.com.

Celso Núñez Ferreiro → El arte del herrero

Uno de los artesanos más internacionales de la provincia de Lugo es el herrero Celso Núñez Ferreiro, de la parroquia de San Martiño de Navia, en A Fonsagrada. Sus cuchillos, cubiertos y navajas se venden en Estados Unidos, China, Japón y buena parte de Europa. Además, forman parte del menaje de cocinas y mesas de chefs como Pepe Solla y otros compañeros del Grupo Nove. Detrás del trabajo de Celso hay siglos de tradición. La comarca de A Fonsagrada está muy vinculada a la industria del hierro y este artesano conoció el oficio de los herreros desde bien pequeño. Aprendió de la mano de Oliverio de Queixoiro y Vicente da Porteliña. En el año 2008 decidió seguir su legado y que no se perdiese la forma propia de la comarca de hacer cuchillos y navajas caracterizada, entre otros detalles, por las formas cuadradas, sencillas y las líneas puras. La marca CF es sinónimo de alta calidad. Las piezas de Celso combinan acero inoxidable, plata, hueso y maderas como la de granadillo, boj o nogal, entre otros. Puedes verlas en la web www. celsoferreiro.com.

Santiago Besteiro → Puro diseño

Finalista en el Premio Nacional de Artesanía 2020, en la categoría de Emprendimiento, y en el Premio de Artesanía de Galicia 2020, Santiago Besteiro es uno de los artesanos con mayor proyección de la provincia. De su pequeño taller de Leborei, en Monterroso, salen bolsos, carteras y piezas únicas que se rifan en el mercado internacional. Besteiro trabaja con materiales muy vinculados a la naturaleza. Piel 100% de curtición vegetal, madera, latón e hilo de lino están entre sus indispensable. Sus diseños son de líneas sencillas, muy en consonancia con el entorno. Se trata de piezas especialmente funcionales, de gran gusto de los detalles, pero que eliminan lo superfluo. En su desarrollo Besteiro ha reinterpretado las técnicas tradicionales y apostado por la innovación. En su página web (www.santiagobesteiro. com) puede verse el proceso de creación de todas sus piezas. También cuenta con un apartado de tienda en el que están a la venta modelos de la colección Bento, inspirada en semillas, hojas y secciones de tallos de diversas especies de la flora gallega y hecha conforme a los principios estéticos de la cultura japonesa.

Mi Madre No Me Deja → Muy personal

Mi Madre No Me Deja es el nombre que escogieron Alejandra Iglesias y Rebeca López para su proyecto empresarial, que nació hace cinco años en la capital lucense. Estas dos profesionales tienen una amplia formación en pintura, escultura, serigrafía, restauración, cerámica e ilustración. Ellas desarrollan una serie de diseños propios que después trasladan a cerámica y textil a través de distintas técnicas. El proceso se hace de manera artesanal, pieza a pieza, de tal forma que cada objeto estampado se convierte en único. Tanto en su tienda online (www.mimadrenomedeja.com) como en el establecimiento que tienen en el número 67 de la Rúa Nova de Lugo pueden verse numerosas colecciones de vajilla y artículos de menaje. También hay prendas de ropa y artículos de regalo. Además, cualquier pieza se puede personalizar, "Alejandra y Rebeca somos las manos que dan forma a tus ideas", explican. Diseñaron vajillas para Juan Crujeiras y su restaurante Bido, tarros para las mermeladas de Pazo Vilane y con Marina Cracogna prepararon un proyecto textil inspirado en Mondoñedo.

Patapúm → Orgánico

Rami Rodríguez lleva gran parte de su vida en el mundo de la artesanía textil y es el creador que está detrás de la firma Patapúm. Primero tuvo su taller en un lugar de la costa pero hace años que se instaló en Covas, Quiroga. La familia se hizo con una casa para rehabilitar y trasladó toda su actividad a este rincón del sur de Lugo. Patapúm elabora prendas y complementos de algodón ogánico y lino. Piezas teñidas por ellos mismos y pintadas a mano con pinturas también de elaboración propia. La marca vende online, en ferias y en la propia tienda que tiene en Covas. Entre sus piezas hay sudaderas, vestidos, camisas y complementos. En cada colección varían los motivos de las ilustraciones, pero no faltan las referencias a la naturaleza, los símbolos o los motivos étnicos. Son, en palabras de Rami Rodríguez, "prendas diseñadas y pensadas para ser diferentes, hechas en materiales lo más orgánicos posible. Están teñidas a mano con tintes directos sin reactivos químicos y finalmente pintadas una a una con pincel en series realmente cortas para hacer prendas inimitables".

Idoia Cuesta → Santo y seña

De origen vasco pero asentada en Galicia, dice Idoia Cuesta que el río Miño, con su flora, su fauna y sus formas, es el que le inspira y que es totalmente feliz en su pequeño taller de Outeiro de Rei. Esta artesana combina el textil y la cestería como nadie y desde sus inicios en el año 1998 ha apostado por ampliar su formación de manera constante en técnicas de cestería tradicional gallega, pero también cestería peninsular, irlandesa, finlandesa y danesa. Hace más de una década comenzó una intensa colaboración con la marca Loewe dentro de la colección Galicia y desde entonces su trabajo para la firma de lujo no ha cesado. Una de las últimas creaciones de Idoia es el bolso piña, de la colección masculina presentada para la temporada primavera/verano 2021. Pero las colaboraciones de Cuesta no se limitan a Loewe. pues también ha trabajado con la diseñadora gallega Sara Coleman, Martín Azúa o con la marca la marca Pan da Moa. Además, Idoia Cuesta tiene una gran producción propia que puede adquirirse a través de su propia tienda online (www.idoiacuesta.com) y en la que bolsos, complementos y decoración se dan la mano.

Xermán Arias → Música

Nacido en Barbadelo, Sarria, Xermán Arias, comenzó su formación en el mundo de la elaboración de instrumentos en el año 1986 de la mano de Xesús y Luciano Pérez. En el año 1994 fundó su propio taller y viajó a Francia para ampliar sus conocimientos con el luthier Christian Rault. En el taller sarriano elabora sus propios instrumentos de cuerda friccionada con métodos tradicionales . Entre sus señas de identidad está la zanfoña, pero también trabaja con violines, violas, violonchelos, contrabajos, violas da gamba e instrumentos medievales. Además, tiene un amplio surtido de accesorios y cuenta con mucha experiencia en el sector de las reparaciones. El taller, Arxemil, está ubicado en la calle Marqués de Ugena de Sarria, pero a través de la web (www.arxemil.com) también se pude conocer el trabajo de este luthier. El Camino de Santiago y la participación en varios proyectos para difundir el mundo de los instrumentos musicales tradicionales le ha aportado una gran visibilidad a Xermán Arias, que es muy conocido en la provincia. Una visita a su taller es también un recorrido por la historia de la música y su vínculo con la ruta de peregrinación a Santiago.