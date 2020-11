La RAI 2 repone un programa sexista un día después de suspenderlo por las críticas

La polémica no cesa en torno a la cadena pública italiana RAI 2, que tras emitir el martes en el programa Detto Fatto un tutorial para explicar a las mujeres cómo hacer la compra de forma sexy, lo que llevó a su suspensión, no tuvo mejor idea que emitir este jueves en otro horario una reposición del mismo espacio esta vez con un desfile de lencería.

Italia cerró la jornada del miércoles sabiendo que Detto Fatto, con horario de tarde, no se volvería a emitir tras las fuertes críticas generadas e incluso la apertura de una investigación, pero esta mañana los espectadores se encontraron con una reposición de hace unos meses: un desfile de chicas en ropa interior que explicaban las maravillas del push-up a los televidentes con la música de "Nueve semanas y media".

"RAI, ¿nos estás tomando el pelo o no hay ni un mínimo control?," espetó en Twitter a la cadena pública italiana la senadora del Partido Democráico (PD) Valeria Fedelli con un texto acompañado de imágenes de la emisión en cuestión.

Dopo aver annunciato la sospensione del programma, stamattina @RaiDue ha mandato in onda una replica di #DettoFatto con l’esperta di reggiseni su base di 9 settimane e mezzo. Al di là del tema, chiedo alla #Rai: ma ci state prendendo in giro o non esiste il minimo controllo? pic.twitter.com/jEVQSyRZZr