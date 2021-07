Susana Rodríguez, con raíces en Mondoñedo, portada de la revista Time

La doctora gallega Susana Rodríguez Galcio ha saltado a la portada de la revista Time. La médica y atleta paralímpica, cuyos padres y abuelos nacieron en Mondoñedo, ha sido elegida por la prestigiosa publicación como imagen de referencia para una edición especial sobre deporte y salud.

"Susana Rodríguez, la atleta paralímpica en la primera lucha de combate de España contra el COVID-19", titula la revista.

Susana Rodríguez (@SuRGAcio): The Paralympic triathlete on the front lines of Spain’s fight against COVID-19 https://t.co/VpkQPrt6U7 pic.twitter.com/u95xnJU6WS