"Los succionadores de clítoris son una revolución sexual"

Cristóbal Icaza estaba terminando Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid cuando su padre, un empresario dedicado al mundo de la restauración, le hizo una sorprendente confesión: había decidido cambiar de sector y abrir "una tienda erótica". Cristóbal Icaza explica que "yo no había entrado nunca en un sex shop y aún recuerdo la mesa del salón llena de muestras sorprendentes y curiosas: condones raros, dildos, etc... Los productos que se fabricaban entonces no tenían nada que ver con los actuales". Así nació Amantis, la empresa que algo más de 20 años después se ha convertido en el gran referente del sector en España, superando los 100.000 usuarios mensuales en su web y rozando los cuatro millones de euros de facturación. Cristóbal Icaza, que se ha ganado a pulso el título de Ceo del placer, sabe mejor que nadie cuáles son los juguetes que los adultos les piden a los Reyes.

La Navidad del 2019 fue la del Satisfyer, ¿este año también habrá un producto erótico estrella?

¡El efecto Satisfyer 2019 fue una locura! Animó a muchas personas a probar juguetes eróticos y en Navidad todo el mundo quiso regalar uno a sus parejas, amigas, abuelas o tías, ¡si tenías clítoris, ese producto era para ti! Y el 2022 le ofrece a todas esas personas que se animaron a entrar en una tienda erótica otras cosas. De hecho, hemos hecho recientemente una encuesta en la que descubrimos que casi el 60% de los españoles ha regalado alguna vez un producto erótico, siendo los preferidos los juguetes (50%) y la lencería (27%).

El Satisfyer animó a muchas personas a probar los juguetes erótico

Con él llegó una nueva generación de juguetes sexuales: los succionadores. ¿Cómo funcionan?

Los succionadores revolucionaron el mercado y ahora hay una gran oferta. Nosotros tenemos el Murmure, que funciona a través de ondas sónicas sin contacto, estimulando el clítoris en su totalidad, no solo la zona externa y visible. Para usarlo hay que humedecer la piel con un poco de lubricante, apoyar el cabezal del juguete en el clítoris y ya, no hay que moverlo más, para eso están sus diez niveles de succión. Además, es sumergible, para usar en la bañera, en la piscina…

Hubo empresas que en menos de un año incrementaron las ventas de succionadores sexuales en un 1.300%. ¿En qué clave se puede interpretar esta cifra?

¡Está claro que de la mano de los succionadores de clítoris estamos viviendo una revolución sexual! Pero como hay tantos gustos y preferencias como personas, el sector no ha dejado de innovar. Creo que cada vez se está diversificando más en este sentido y hay una gran variedad de productos donde elegir.

En el éxito del Satisfyer tuvo mucho que ver la promoción en redes sociales de una influencer, Moderna de Pueblo. ¿Hubiera sido lo mismo sin esa campaña?

Desde luego fue una campaña maravillosa y sin ella no creo que hubiese tenido tanto recorrido. Al final, los influencers y famosos son personas que crean y desarrollan las tendencias, influyendo al público incluso más que la publicidad tradicional en muchos casos.

Sin la promoción de Moderna de Pueblo en las redes sociales, el Satisfyer no hubiera tenido tanto recorrido

¿Qué les ofrece a ellas el mercado actual?

El mercado se ha diversificado y han aparecido nuevos succionadores con más funciones, penetración simultánea, etc. Ahora, uno de los favoritos es el llamado Swan, que tiene doble función de succionador sónico y vibrador que permite un sinfín de usos gracias a su forma de cisne para lograr una doble estimulación. Pero hay infinidad de juguetes y productos para clítoris y vulvas.

Curiosamente, hay más productos para ellas que para ellos.

Bueno, en realidad hay miles de productos para hombre, aunque es cierto que a los chicos les cuesta un poco más dar el paso de entrar en una tienda especializada y buscar productos para disfrutar, prefieren pedirlos por Internet, un dato que confirma nuestra encuesta. También hay muchos productos para ser usados en pareja, ya que el placer ajeno es algo que produce mucha satisfacción.

A los chicos les cuesta un poco más dar el paso de entrar en una tienda erótica. Prefieren comprar por Internet



¿Cree que la sexualidad femenina al fin ha salido del armario?

Claro que la sexualidad femenina ha avanzado mucho, y eso lo hemos visto a lo largo de estos más de 20 años de trayectoria. Hemos vivido momentos de cambio muy emocionantes, más allá del succionador de clítoris. Por ejemplo, el conejo Rampante, el famoso vibrador de Sexo en New York, fue una locura total. Era un juguete muy diferente, sin forma fálica, con doble estimulación… ¡Y salía en una serie tan famosa como esa! Muchísimas mujeres se acercaron a los sex toys gracias a él. Cincuenta sombras de Grey, el anillo de Durex o el programa de Lorena Berdún en TVE a principios de los 2000 también han ayudado muchísimo, ¡pero aún falta mucho! Nosotros hemos oído muchas veces "me compré este vibrador y han sido los 20 euros mejor gastados de mi vida" y no sabéis la satisfacción que produce. Lo mismo que saber, según desvela la encuesta, que los juguetes eróticos han sido los responsables de que un 20% de los españoles haya tenido su mejor orgasmo de 2022, tanto en solitario como en pareja.

¿Qué es lo que más se está regalando este año?

► La lista de los productos eróticos que más se están regalando esta Navidad estaría encabezada por los Dados Amantis, tres pequeños dados que cuando se tiran indican qué juego sexual hacer, dónde y durante cuánto tiempo.

► El Vibragel, un gel con distintos sabores entre los que escoger que se aplica en las zonas húmedas y provoca sensación de cosquilleo, es el segundo producto más solicitado para obsequiar.

► En tercer lugar aparece el Foxtail, una cola de pelo acariciante terminada en un cuerpo de metal para procesos de dilatación.

► Un artículo masculino, el Yanta, se sitúa en el cuarto puesto de ventas. Son unas anillas testiculares que otorgan mayor control sobre la erección.