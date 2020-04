Sospechan que el repunte de casos de sabañones en menores sea por el covid-19

Pediatras y dermatólogos valencianos están atendiendo en las últimas semanas una acumulación de casos de menores con lesiones cutáneas similares a una perniosis (sabañones) en los dedos de pies y manos que, sospechan, podría tener relación con el covid-19.

Así lo ha asegurado a Efe el presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría, Luis Carlos Blesa, quien indica que estas lesiones están relacionadas con ambientes fríos y en otros climas pero "no es normal ver perniosis en esta época del año, en abril, y en el Mediterráneo".

"Ha llamado la atención que estamos viendo una agrupación de casos que no es para nada habitual, es infrecuente", señala Blesa, que añade que estos casos de eritema acral, unido a que tenemos una pandemia por coronavirus, les "hace sospechar" que tengan relación con el covid-19.

No obstante, ha indicado que "solo es una sospecha" porque de momento no han podido pedir pruebas PCR, que están limitadas a los casos de gravedad que ingresan en hospitales o a los profesionales sanitarios, y por ello no pueden tener una confirmación etiológica.

"Esta es una enfermedad nueva y por lo tanto no conocemos muchas de las cosas nuevas" que puede provocar, pero los pediatras que han visto esos casos sí piensan "que puede tener alguna relación con el covid-19".

Blesa ha explicado que los casos de coronavirus que están viendo en la edad pediátrica no tienen la clínica respiratoria habitual, ni tampoco tos, mocos ni fiebre.

Los menores que están atendiendo en las últimas semanas "tienen esa clínica cutánea y un poco aislada, sin otra causa aparente a la que podamos echar la culpa. Y como ahora lo único nuevo que hay es esto, lo lógico es pensar que pueda estar relacionado con el coronavirus", afirma.

Según indica, los menores afectados no presentan una gravedad especial y se trata de lesiones transitorias y con buen pronóstico que no tienen tratamiento específico y se pueden resolver en pocos días o semanas. "Solo se aconseja un cuidado básico de la piel de los dedos de pies y manos", añade.