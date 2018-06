Sorprenden a una pareja teniendo sexo durante un vuelo a México

Una pareja durante un vuelo con destino México decidió dar rienda suelta a su pasión sin importarle demasiado las miradas de sus compañeros de viaje.

Dos pasajeros que viajaban en los asientos delanteros de esta pareja decidieron grabar la escena en un vídeo que, posteriormente, compartió su hija a través de Twitter.

La grabación se hizo viral y ya supera los seis millones de reproducciones.

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this........ pic.twitter.com/QxE6JskzuE