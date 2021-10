Jordi Cruz: "Somos unos ridículos, lo hemos hecho fatal"

Jordi Cruz ha querido zanjar la polémica generada tras la emisión de la última entrega de MasterChef Celebrity 6, cuya prueba de exteriores se desarrolló en A Coruña. El motivo que provocó la indignación entre algunos espectadores fue la imitación del acento gallego que hicieron los chefs que presentan el popular concurso de cocina en TVE.

El famoso cocinero decidió abordar el tema este jueves durante un directo que realizó en Instagram para hablar con sus seguidores. Cruz quiso comentar lo sucedido tras leer el comentario realizado por un usuario durante el streaming: "Con Galicia nadie se mete" .

"El otro día en MasterChef Samantha nos propuso un reto que era vender unos percebes intentando hablar en gallego. Yo sé que hay mucha gente que se ha ofendido. Podría pedir disculpas por ello. Yo las pido, pero la intención del programa nunca es meterse con ningún tipo de dialecto ni de zona. Al contrario, es darla a conocer", explicó el chef catalán, que defendió que "el gallego es un idioma precioso".



"Somos unos ridículos, unos absurdos. Lo hemos hecho fatal y ya está", admitió el cocinero que insistió en que en ningún caso se trató de una burla. "No nos metemos con el gallego, simplemente hacemos el ridículo porque no lo hablamos", apuntó.

El chef quiso dejar claro que nunca quisieron ofender a los gallegos. "Si alguien se ha sentido agredido por lo mal que hablamos gallego, mil perdones. No era nuestra intención".

IBAI LLANOS. En el directo, Jordi Cruz también ha comentado el vídeo que Ibai Llanos subió esta semana mostrando su experiencia en el ABaC y en el que admitió que era "la comida más cara, con diferencia, que he pagado en toda mi vida".

"Sí que es verdad que ABaC es el que vale más dinero de los restaurantes que yo tengo. Es un restaurante para ir a celebrar. No es un restaurante para todos los días, pero 225 euros, que es dinero, es un pastizal, bueno si lo comparamos con el precio de la luz no, no es caro", ha afirmado Cruz, que agradeció la visita del streamer a su establecimiento.