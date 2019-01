¿Solanina? No, gracias

HAY MUCHAS plantas medicinales —y algunas tóxicas, como la belladona, el estramonio o la mandrágora— que contienen solanina, un alcaloide que en dosis altas resulta tóxico para el sistema nervioso y también para el riñón.

Las plantas solanáceas (que contienen solanina) que suelen estar más presentes en nuestra vida diaria son: -

El tabaco (que también contiene otro alcaloide mucho peor que la solanina: la nicotina), el café, el té, el cacao, el mate y el chile.

Alimentos de uso muy común y frecuente, como el pimiento, el tomate, la patata y la berenjena. Es por este motivo por el que siempre recomendamos quitarles las pepitas a los pimientos, ya que se acumula ahí la solanina (aunque su concentración es baja).

REDUCE EL CONTENIDO EN SOLANINA. En primer lugar, al igual que hicimos con el tema del arsénico y el arroz, no hay que entrar en pánico y empezar a repetir esa frase tan manida de "es que al final no vamos a poder comer nada…". No se trata de alarmar ni de asustar, sino de conocer la verdad. En primer lugar, hay que decir que el contenido en solanina de estos alimentos suele ser bajo, y que además hay formas de reducirla hasta un nivel bajísimo, casi inexistente.

Aquí te damos unos trucos, muy básicos y sencillos, respecto a los pimientos, las patatas y las berenjenas:

No consumirlos crudos (olvídate del famoso zumo de patata cruda, que recomiendan algunos naturistas), ya que podrían empeorar mucho patologías como la artritis reumatoide o la artrosis.

Consumir los frutos maduros (la solanina se encuentra más en los frutos verdes). Así que no comas tomates ni patatas verdes, especialmente esas patatas que muestran un tono verde al empezar a pelarlas.

Pela las patatas y las berenjenas, pues la solanina se encuentra en la piel y justo debajo de esta. Yo a mis pacientes les aconsejo consumir patatas pequeñas cocidas con piel, enteras y al vapor, ya que así la patata conserva mucho mejor el potasio y tiene mejor sabor, pero una vez preparadas es muy importante pelarlas y tirar la piel.

Tirar a la basura los brotes de las patatas (lo que aquí en Galicia llamamos "patacas griladas").

No comer nunca las pepitas de los pimientos.

Cocinar siempre los alimentos ya mencionados (patatas, pimientos y berenjenas) y también las las judías verdes. La solanina, al cocinar bien los alimentos, casi siempre desaparece o disminuye muchísimo en su concentración. Así que cuidado con algunas dietas crudívoras.

QUIÉNES DEBERÍAN LIMITAR EL CONSUMO DE SOLANÁCEAS. Las personas que consumen solanáceas (y no solo todos los días, sino además varias veces al día) y deberían limitar esta ingesta (limitar quiere decir comer solo una pequeña cantidad dos o, como mucho, tres veces a la semana) son las siguientes: