Sol Macaluso: "En un momento de impotencia quise suicidarme"

Su cara es conocida porque durante meses estuvo al pie del cañón en la guerra de Ucrania y contó lo que estaba ocurriendo para cadenas de televisión de medio mundo. Después estuvo en el Mundial de fútbol y, como buena argentina, celebró que su selección se llevó la copa. Cualquiera de estas experiencias darían para escribir un libro, pero su historia es otra. El trastorno bipolar que sufre su madre marcó su vida, la obligó a ser una niña adulta, a construir su trinchera dentro de un armario, a ayudar sin que nadie lo pida, a no dar problemas. En La guerra de mamá lo cuenta, para que nadie sufra la soledad que ella sintió al enfrentarse a su monstruo.

En su libro hay mucha guerra.

Sí, pero es una guerra de la que se habla muy poco, la lucha por la salud mental. Es un problema que nos afecta desde hace mucho tiempo, pero como no se habla de él, como siempre se ha ocultado no tenemos herramientas para afrontarlo.

¿Por ese motivo usted decide salir de su armario y contar algo tan personal?

Encontré una buena oportunidad. Estaba tratando con una editora temas para escribir un libro. Barajamos la opción de que fuese sobre Ucrania, pero estaba esta historia. Pensé que si la contaba podría ayudar a muchas personas. No solo a quien tenga que tratar con una enfermedad mental, sino a cualquiera que esté atravesando un mal momento. Es una historia de superación y de lucha.

La enfermedad de su madre la obligó a crecer a la fuerza. Desde muy pequeña se ponía su despertador para ir a la escuela, se vestía, se hacía su comida...

No conocí otra manera de hacerlo, así que para mí eso estaba bien, no lo consideraba extraordinario hasta que fui adulta y consciente de que asumía responsabilidades que una niña habitualmente no tiene. Sí que algunas veces comparaba mi vida con la de mis amigos, pero no me cuestionaba si estaba bien o mal. Era así.

Hubo un episodio que cambió su vida.

Hablar de esto es hacer spoiler del libro. Fue un momento en el que transitaba por el dolor y la impotencia por no poder hacer más para ayudar a mi madre e intenté quitarme la vida.

Son muchos años de guerra, ¿tiene secuelas?

Yo lo vivo como un aprendizaje. Todo lo que te pasa en la vida, las decisiones que tomas son por y para algo. Ese momento me cambió y toda esta lucha es parte de la mujer que soy.

En el libro habla de su niñez, pero también de episodios recientes, ya como adulta.

Es un trabajo diario. Hace ocho años que estoy en terapia. Con mi madre ya sé lo que hay y he aprendido a gestionarlo, pero me gusta mantener la terapia como un modo de cuidar mi salud mental. Si vamos al gimnasio para mantener la salud física, ¿por qué no hacer terapia para cuidar la salud mental? Yo creo que la gente debería permitirse eso. Escucharse, porque las palabras cuando se habla con un terapeuta adquieren un sentido diferente.

Escucharse no es fácil.

Hay que tener valor. Cuando se atraviesa un momento personal difícil hay que comprometerse con la vida. Todo pasa, pero es un trabajo de hormigas, requiere tiempo y esfuerzo.

¿Ha necesitado mucho valor para escribir este libro?

Hay que animarse a derribar prejuicios para mirar a las enfermedades mentales de frente. No hay que pensar en el qué dirán, sino en ayudar a quien le sirva conocer tu historia.

Compara su guerra particular con la de Ucrania. ¿Aprendió algo en Ucrania que todavía no supiese?

Nunca se deja de aprender. En la guerra se pone en juego la empatía y la solidaridad. Es necesario entender al otro, ponerse en su lugar. No era mi historia, mis problemas, no afectaba a mi familia, pero pude empatizar con los afectados. En mi libro hago un paralelismo de mi guerra con la de Ucrania, pero es imposible comparar. Es más, si fuese a cualquier otra guerra no sería igual.

¿Tiene previsto volver a Ucrania?

De momento no, pero si una cadena me lo ofrece no diría que no.

Su manera de implicarse en las crónicas desde Ucrania fue muy comentada. Hasta se comprometió a sacar del país a la hija de uno de sus compañeros. ¿Qué fue de ella?

La niña salió de Ucrania con una compañera y yo traje después a su madre. Estuvieron en España seis meses y decidieron regresar a Ucrania.

Para compensar tanto desvelo tuvo la oportunidad de trabajar en el Mundial de fútbol.

Como periodista y como argentina fue la mejor manera de cerrar el año. Trabajar en un Mundial de fútbol y que gane tu selección es la cereza del postre.

De Ucrania a Catar

► Sol Macaluso nació en 1995 en Argentina. Estudió Periodismo en la Universidad del Salvador en Buenos Aires y en 2020 comenzó a ejercer en España, como corresponsal desde Madrid para algunas cadenas de televisión argentinas.

► Habla varios idiomas y por ese motivo fue enviada en enero de 2022 a cubrir las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Cuando la guerra estalló el 24 de febrero, informó en directo de lo que estaba sucediendo. Durante varios meses narró la situación de Ucrania para varias cadenas internacionales.



Remate a lo grande

► Tras su paso por Ucrania, la periodista argentina terminó 2022 cubriendo el Mundial de fútbol en Catar y pudo celebrar en directo la victoria de la selección de su país.